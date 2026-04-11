Aleksandra Subotić ulazi u Elitu da se obračuna: Muž je javno prevario sa Majom, sad ga povezuju i sa Stanijom

Aleksandra Subotić je razgovarala o aktuelnim dešavanjima u rijalitiju Elita 9, gdje se njeno ime često spominje zbog sukoba sa Majom Marinković i Stanijom Dobrojević.

Nekadašnja zadrugarka Aleksandra Subotić pričala je o brojnim aktuelnim temama, budući da je na imanju u Šimanovcima, u okviru rijaliti šou-programa Elita 9, spominju Maja Marinković i Stanija Dobrojević, a u obe priče je upleten njen partner Petar Raspopović Peca.

Istakla je da su sukobi sa Majom i Stanijom rezultat njihovih laži i spletki, te da do sada nije komentarisala rijaliti jer to smatra privatnim, a ne javnim životom.

- Osjećam se fantastično i nikad bolje. Pripremam se za ulazak za Elitu i da se razračunam sa kim zaista treba. Nikad nisam komentarisala rijaliti, jer ja to ni ne pratim, a ovo što se meni dešava nije rijaliti, već moj privatan život. Spremna sam sada po prvi put da iznesem javno i detaljno svoju stranu priče - istakla je Aleksandra.

- Što se Stanije tiče, prvi kontakt smo imale u Parovima kada mi je slala podršku, međutim kada smo se našle zajedno u Zadruzi, mnogi se osjećaju ugroženo, jer sam ja glavna tema. Ona je prvo napala mog oca, pa vrijeđala mene i moje dijete, i ja to pamtim. Maja i ona se sada svađaju, a pre toga su se podržavale - dodala je Subotićeva.

"Bile su sa istim oženjenim likom"

-Ništa od toga ja ne čujem, jer ne gledam, već me zovu mama i Petar i nabiju mi stres, ali uvijek sebi kažem: Aleksandra, nisu tvoj nivo i ne oglašavaj se, ali sada je došlo vrijeme da se oglasim i da kažem istinu, jer i jedna i druga lažu. Maja je đubre, i tu nema potrebe da se polemiše, ona bi bila sa bilo kim - dodala je rijaliti zvezda





- Maja je ispričana priča, i žena lakog morala od koje se sve ovo očekuju. U mom slučaju, mislim da sam je naučila pameti i da sam joj bolna tačka, i da sam joj i te kako pokazala gdje joj je mjesto, i zato me mrzi. Dan pije nego što je otišla sa Petrom na more, ona me je zvala da joj zakažem nokte kod moje manikirke - dodala je Aleksandra.

- Nije imala ni blama, a ni srama, a gledala sam je kao sestru. Veče prije svega išla sam po Magdalenu koja se vratila sa ekskurzije, a Petar je napravio lažnu frku i otišao iz stana. Kada sam vidjela snimke Maje i Petra sa bazena, vrištala sam iz petnih žila. Zvala sam ih odmah, niko mi se nije javio - dodala je Subotićeva.

- To je za mene trauma. U tom trenutku javila mi se komšinica iz Kaluđerice, i rekla mi da li si ti normalna da dopustiš da joj to ovako prođe, idi bre ženo izbori se za svog muškarca i ne dozvoli da te ološ zgazi. Dan nakon svega, dolazi njegov brat da mi da pare za djecu, ja cijepam te pare i kažem neka da onoj k... - dodala je Subotićeva.

- Petar je krenuo kasnije meni da piše, i odmah krene tipična muška priča i ono što su starlete lajale o meni, kako Aleksandra ne kuva i ne sprema ručak, ali vidim da konstanto ulazi u komunikaciju sa mnom. Dok je on sa njom, komunicirao je sa mnom. Maja nikada nije mogla od njega da uzme telefon, jer joj Petar nije ti kromanjonci, on je jedan ozbiljan stariji čovjek - priča Aleksandra.

- Držala sam kontakt i priču sa njim, ali nisam znala da ću se pomiriti. Naravno, u tom trenutku ja njega puno volim, rodila sam mu dijete i to mi je šok šta se desilo. On meni u jednom momentu kaže pojeo sam g..., ovo nisam trebao da uradim, i ti si zlatna i samo sam mu rekla da ima rok do kog će da dođe - dodala je Subotićeva.

- Jedno veče mi je rekao da pakuje kofere i kreće, rekla sam samo neka izbriše sve dokaze iz njenog telefona. On je jednom pokušao da je ostavi, ona je odmah lupala glavom o zid. U jednom momentu je ona otišla na plažu, on je ostavio pedeset evra, sio u kola i došao kod nas. Maja je igrala podlu igru, i ona je konstanto pričala priče kako se viđam sa drugim muškarcima, zanemarujem djecu, savjetovala me da se svađam sa njim.

Čak me je i pitala šta voli u krevetu, toliko je namazana i podla. Ona i njena mama su bile sa istim čovjekom i znam ko je taj čovjek, poznajem ga jako dobro. Ispričali su svi tu priču, on je bio oženjen i ima djecu. Ništa joj nije problem. Ona kad se pogleda u ogledalo treba da se uvredi i njoj ne treba veća uvreda - dodala je Aleksandra

- Mi smo njoj pomagali finansijski, jer oni nisu nikakvi milioneri. Sve njene krpice su lažne. On se slika sa tuđim satovima, pričaju nešto, a nema pas zašta da ih ujede. Taki je jedan majmun kojeg ljudi vode da se sprdaju, a mogu da kažem da su najlepši dio života proživjeli uz mene, a on je video kao vlasnicu imanja - dodala je Subotićeva, a zatim progovorila i o Dobrojevićevoj.

-Golih slika u Petrovom telefonu nije bilo sigurno, to odmah da kažem. Stanija se Petru obratila za pomoć oko posla, i ona je sama molila svog bivšeg dečka Luku da je spoji sa Petrom, i on je njoj učinio i tad je mene obavjestio. On stvarno voli svima da pomogne, i to mu zamjeram, jer to su žene za koje ne znaš da će ti se obiti o glavu - objašnjava





"Maja i Stanija su identične"

- Jesu se sreli u avionu, ali je priča da su stjuardese zvale novinare smješna, jer ona je zvala tada da glumi ribu i da kaže da se nalazi sa Petrom u istom avionu. On je išao u Kinu sa rođenim bratom, i u tom trenutku sam ostala sama sa djecom i spremačicom, nisam znala da se i ona nalazi u tom avionu. Odmah sam zvala Petra, i definitivno znam da ona sa njim u Kini nije bila. Ona je prodavala moral, pričala da ne bi rasturila nečiji brak, pa što onda tad nije demantovala. Ne razumem čemu sad sve ovo. Njih dvije su identične, samo što je Stanija namazanija. Sve prepiske koje postoje su poslovne isključivo.

- Meni je smiješno da njih dve pored mene glume ribe, nije mi prijala tada ta priča, ali sada vidim svoju vrijednost, a vidim i njihovu. Ne želim da se poredim sa njima. Ne razumijem čemu sada sve ovo, pa i Stanija je bila sa Kristijanom koji je tada bio oženjen, pa kasnije i sa Asminom koji je bio oženjen što znači da su iste - zaključila je rijaliti zvezda.

