Evo za koju cifru Aleksandra Subotić ulazi u Elitu 9: Otkriven honorar i koliko ostaje

Aleksandra ističe da joj je dosta spekulacija i želi javno da ispriča svoju stranu priče.

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić uveliko se priprema i potvrdila je svoj ulazak u rijaliti šou "Elita 9", gdje će boraviti do kraja sezone, odnosno nepuna tri mjeseca. Njen ulazak privlači veliku pažnju, a za svoje učešće uzeće navodno 30.000 eura.

Ipak, glavni razlog njenog ulaska nije finansijske prirode, već njena namjera da se direktno obračuna sa osobama koje su imale afere sa njenim suprugom Predragom Raspopovićem Pecom

- Aleksandra je dogovorila honorar od 30.000 eura, biće tamo nepuna tri mjeseca. Ne ulazi ona zbog para u rijaliti, ona pored Pece živi kao kraljica, ulazi da kaže Maji i Staniji sve što ima u lice i završi jednom za svagda sa tom pričom i skine ljagu sa svog imena - kaže za Informer izvor blizak Subotićevoj.

Pred ulazak u rijaliti pričala o teškom periodu

Aleksandra je prošla kroz jako težak period kada je njen partner prevario sa rijaliti učesnicom Majom Marinković, a nedavno su se ulaskom Stanije Dobrojević u "Elitu", pojavile špekulacije da je i ona takođe, bila u odnosu sa Raspopovićem. Do sada se Aleksandra nije oglašavala za medije, a u intervjuu za "Blic" odlučila je da progovori o svim kako lijepim, tako i onim teškim životnim situacijama kroz koje je prošla, ali i otkrila je novost koja će obradovati njenu rijaliti publiku.

- Osjećam se fantastično i nikad bolje. Pripremam se za ulazak za "Elitu" i da se razračunam sa kim zaista treba. Nikad nisam komentarisala rijaliti, jer ja to ni ne pratim, a ovo što se meni dešava nije rijaliti, već moj privatan život. Spremna sam sada po prvi put da iznesem javno i detaljno svoju stranu priče – rekla je Sandra na samom početku, a onda otkrila i razlog zbog kog je odlučila da progovori o svemu.

- Što se Stanije tiče prvi kontakt smo imale u "Parovima" kada mi je slala podršku, međutim kada smo se našle zajedno u "Zadruzi", mnogi se osećaju ugroženo, jer sam ja glavna tema. Ona je prvo napala mog oca, pa vređala mene i moje djete i ja to pamtim. Maja i ona se sada svađaju, a prije toga su se podržavale. Ništa od toga ja ne čujem, jer ne gledam, već me zovu mama i Petar i nabiju mi stres, ali uvek sebi kažem “Aleksandra nisu tvoj nivo i ne oglašavaj se“, ali sada je došlo vrijeme da se oglasim i da kažem istinu, jer i jedna i druga lažu. Maja je đubre i tu nema potrebe da se polemiše, ona bi bila sa bilo kim. Maja je ispričana priča i žena lakog morala od koje se sve ovo očekuju. U mom slučaju mislim da sam je naučila pameti i da sam joj bolna tačka i da sam joj i te kako pokazala gdje joj je mjesto i zato me mrzi.