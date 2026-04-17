Pričali da jedva spaja kraj s krajem, penzija mu 49.000 dinara: Pjevač oštro reagovao zbog poziva da mu se pomogne

Legenda jugoslovenske scene oštro reagovala nakon navoda da "jedva živi od penzije"

Pojedini hrvatski mediji su nedavno prenijeli da legendarni pjevač Mišo Kovač u Strožancu živi od 420 eura penzije i da prijatelji žele da organizuju koncert kako bi nešto zaradio.

Slobodna Dalmacija je objavila da je zbog toga zapelo i snimanje filma o pjevaču. On se sada oglasio i poručio da to nije istina.

"U životu nikada nisam ništa molio niti preko novina tražio novčanu pomoć za sebe. Prvi put čujem da neko želi da organizuje nekakav koncert sa kojeg bi prihod bio uplaćen meni da nešto zaradim. Onima koji to pišu ili žele tako nešto da naprave poručujem da se okane toga: meni to ne treba niti to želim“, rekao je Mišo za Jutarnji.

"To nisu nikakvi moji prijatelji. Moj najveći prijatelj je moja Lidija, žena koju volim i koja me je spasila, žena za koju živim. A ljudi sa kojima sam dobar znaju da ja nikada ne bih dao dozvolu da se napravi takva vrsta koncerta. Živim kao što živi i moja publika. Pošteno i skromno. I čast mi je što tako živim“, dodao je.

"Moja supruga Lidija i ja živimo normalan, miran život. Srećan sam što smo zajedno, što je uz mene žena koju volim najviše na svijetu, koja me je podigla i vratila na noge u vrijeme kada sam bio van sebe zbog smrti svog sina, koja je pomogla i meni i mojoj ćerki Ivani kada nam je bilo najteže“, zaključio je Mišo.

Rijetko se pojavljuje u javnosti

Mišo Kovač se poslednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti. U septembru prošle godine prisustvovao je otvaranju Medicinskog centra Split. Njegovo pojavljivanje na događaju izazvalo je oduševljenje među zvanicama.

Mišo je u jednom trenutku proslave zapjevao okupljenima. Na snimcima koji su se proširili društvenim mrežama vidi se kako sedi na stolici i pjeva pjesme "Ako me ostaviš" i "Poljubi zemlju".

