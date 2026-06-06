"Ne dajem više": Haris Džinović posle razvoda od Meline donio čvrstu odluku

Melina Džinović nedavno se udala za milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, dok njen bivši muž Haris deli svoja osjećanja o razvodu.

Izvor: Pink printscreen

Melina Džinović nedavno se udala za milionera iz Engleske Džefrija Pola Arnolda Deja, a njen razvod sa Harisom Džinovićem bio je veoma turbulentan. Ona se nikada nije oglašavala na temu razvoda, niti je davala bilo kakve izjave o bivšem mužu, ali pjevač nije krio razočaranje.

Haris kaže da je nakon razvoda donio odluku da ljudima daje onoliko koliko zaslužuju, kako ga ne bi povrijedili.

"Mene može da povrijedi neko do koga mi je stalo, neko do koga mi nije stalo može da povrijedi moju sujetu, ali nju mogu da sklonim. Ja sam veoma emotivna osoba. Ovako izgledam možda malo grubo, ali kad me zagrebeš vidiš nešto sasvim drugačije. I onda kad daš nekome 100 odsto sebe, a on ti vrati nekih 40 odsto, osjećaš se oštećeno. Onda si malo povrijeđen, teško ti padne to", otkrio je Haris Džinović u jednoj emisiji, prenosi "Hajp".

"Onda sam odlučio da više ne dajem 100 odsto sebe nego 70. Pa ako dobijem 50 odsto nazad, dobro je, ali neću biti razočaran", zaključio je.