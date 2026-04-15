Kejti Peri pod istragom nakon što je glumica optužila za zlostavljanje: Detalji šokirali svijet, pjevačica sve poriče

Kejti Peri, je pod policijskom istragom nakon što je glumica Rubi Rouz podnijela prijavu u kojoj se spominje navodni se*sualni napad u koji je umiješana pop zvijezda.

Policija države Viktorija u Australiji potvrdila je istragu za Us Weekly danas.

"Detektivi iz Odeljenja za istragu se*sualnih delikata i zlostavljanja djece u Melburnu (SOCIT) istražuju istorijski slučaj se*sualnog napada koji se dogodio u Melburnu 2010. godine", rekao je predstavnik.

"Policija je obaviještena da se incident dogodio u ugostiteljskom objektu sa dozvolom za rad u centralnoj poslovnoj zoni Melburna (CBD)."

Rouz (40) dospjela je u centar pažnje u nedelju, 12. aprila, nakon što je odgovorila na objavu na društvenim mrežama o reakciji Keti Peri na nastup Džastina Bibera na Coachelli 2026, dan ranije."Kejti Peri me je se*sualno napala u noćnom klubu Spice Market u Melburnu. Koga je briga šta ona misli o nastupu", napisala je zvijezda serije "Orange Is the New Black" tada na mreži Threads.

Peri se prethodno našalila povodom Biberovog nastupa: "Hvala Bogu da ima Premium. Ne želim da gledam reklame."

Predstavnik Kejti Peri izjavio je za Us Weekly u ponedeljak, 13. aprila, da "optužbe koje Rubi Rouz širi na društvenim mrežama o Kjeti Peri nisu samo kategorički netačne, već su i opasne i neodgovorne laži".

U nastavku saopštenja navodi se: "Gospođa Rouz ima dobro dokumentovanu istoriju iznošenja ozbiljnih javnih optužbi na društvenim mrežama protiv različitih pojedinaca, koje su oni više puta negirali."

Policija države Viktorija potvrdila je za Us da je "istraga i dalje u toku".



