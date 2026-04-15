Ko je pevačica koju je Arkan "skinuo" estradnom menadžeru: Doveo je u Beograd, pa tvrdio da nema bolje u krevetu

Autor Jelena Sitarica
Doris Dragović koja danas, 16. aprila proslavlja svoj 65. rođendan, oduvijek je važila za jednu od najljepših pjevačica na našim prostorima, a zanimljivo je da prije mnogo godina bila tema priča da je na nju bacio oko Arkan lično.

Vlada Perović, jedan od najpoznatijih menadžera sa muzičke scene bivše Jugoslavije i vlasnik kluba "Duga", svojevremeno je ispričao da je u svom lokalu zatekao Doris Dragović i Željka Ražnatovića Arkana u separeu, što je pokrenulo priče da između njih postoji nešto više.

"Doris Dragović sam ja prvi doveo u Beograd. Ona se sa mnom družila i živela je kod mene u Beogradu", ispričao je svojevremeno Perović. Kada su se poslovno razišli nisu se više viđali sve do jedne noći kada je nju i Arkana zatekao u svom klubu.

"Arkan i Doris su negdje upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sjedi sa njim u separeu", rekao je on.

Na pitanje da li su Arkan i Doris Dragović bili u vezi, Perović je rekao:

"Možda su i bili u vezi, ne znam zaista".

Sličnu priču ispričao je i Nebojša Tubić Žabac u jednom intervjuu. On je tvrdio da Arkan i Doris zapravo jesu bili zajedno, kao i da je Ražnatović "poludio" za slavnom pjevačicom. 

"Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji se*s u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova", rekao je on.

Inače, Doris nikada nije željela da demantuje natpise i glasine koje su o njoj kružile, a sve se stišalo kada se udala 1990. godine za čuvenog vaterpolistu Marija Budimira sa kojim je i dan-danas u srećnom braku.

