Ko je mlađi sin Ane i Vlade Divca: Bavio se košarkom, ali se ipak opredijelio za ovo

Nekadašnji košarkaš Vlade Divac i Ana imaju troje djece- Luku, Matiju i Petru.

Izvor: Instagram printscreen

Iako su godinama pod budnim okom javnosti, proslavljeni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana uspeli su da svoju djecu sačuvaju od prevelike medijske pažnje. Dok se njihova usvojena ćerka Petra povremeno pojavljuje u javnosti, sinovi Luka i Matija uglavnom biraju da žive daleko od reflektora. Ipak, Matijin rođendan bio je lijep povod da naprave mali izuzetak.

Na fotografiji koja je privukla pažnju, Matija sjedi sa lijeve strane u jednostavnoj tamnoj majici. U sredini je Ana Divac, koja je zablistala u elegantnoj, lepršavoj haljini jarko ružičaste boje, dok je sa desne strane Vlade, u opuštenom izdanju, plavoj polo majici i bermudama, uživajući u kafi i porodičnoj atmosferi.

Ovaj prizor još jednom je pokazao da su, uprkos velikoj slavi i uspešnim karijerama, oni prije svega skladna porodica kojoj su zajednički trenuci i ljubav na prvom mjestu.

"Srećan rođendan, lijepa dušo. Volimo te duboko i osjećamo tvoju ljubav i srce", napisala je Ana Divac.

Inače, Matija se neko vrijeme bavio košarkom. Prema pisanju medija, on je visok 202 centimetra, igrao je za mlade kategorije Radničkog i Partizana, a sna o košarkaškoj karijeri se odrekao kako bi upisao komunikologiju.

Ana i Petra Divac su svojevremeno gostovale u jednoj emisiji na RTS-u, kada je javnost imala priliku da vidi i prvu fotografiju nastalu u trenutku kada je Petra stigla u njihov dom.

"Sjećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dijete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dijete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije", navela je Ana tada.