BURT koristi vještačku inteligenciju i neuronske mreže kako bi sa 96% preciznosti otkrio mikroplastiku i izbjeljivanje korala pod vodom.

Izvor: Evan Budz

Dok ekolozi vode bitku sa tonama plastike i uništenim podvodnim svetom, jedan petnaestogodišnjak je u bazenu svojih babe i dede stvorio robota koja bi mogao da riješi neke od najvećih ekoloških katastrofa našeg vremena.

Petnaestogodišnji Evan Badz iz Kanade dobio je inspiraciju za svoj nagrađivani izum tokom kampovanja, kada je posmatrao običnu kornjaču kako pliva. Oduševljen njenim elegantnim kretanjem koje ni na koji način ne remeti okolinu, ovaj srednjoškolac je odlučio da napravi bioničkog robota koji će pomagati u zaštiti podvodnih ekosistema.

Izvor: Evan Budz

Većina postojećih podvodnih dronova koristi propelere koji stvaraju veliku buku i snažne vodene struje, čime se direktno oštećuje okolina i plaše morske životinje. Za razliku od njih, Badzov autonomni uređaj pod nazivom BURT (Bionic Underwater Robotic Turtle) kreće se potpuno bezopasno i neprimetno, oponašajući prirodnu kinematiku plivanja morske kornjače.

Robot ima četiri peraja - veća prednja služe za kretanje, dok manja zadnja obezbeđuju stabilnost i skretanje. U akrilnom tijelu kornjače smještene su elektronske komponente, uključujući mikroračunar "Raspberry Pi" i brojne senzore, a robot se, pomoću GPS modula, kreće po unaprijed zadatoj mreži bez ikakve potrebe za kablovima.

Izvor: Evan Budz

BURT je težak oko 5 kilograma i opremljen je litijumskom baterijom koja omogućava do osam sati plivanja, a posjeduje i solarni panel za dodatnu autonomiju.

Glavna snaga ovog izuma leži u vještačkoj inteligenciji. Badz je programirao robota da prepozna invazivne vrste i izbjeljivanje korala, a uređaj je tokom simulacija uspeo da uoči ove probleme sa nevjerovatnih 96% preciznosti.

Izvor: Evan Budz

Kako bi robot mogao da radi u mutnim vodama, tinejdžer je ugradio prednja svijetla i ultrazvučni senzor za izbjegavanje prepreka, a razvio je i poseban uređaj za holografsko snimanje koji koristi obučenu neuronsku mrežu kako bi prepoznao da li su sićušne čestice u vodi zapravo opasna mikroplastika.

Ovaj projekat je već osvojio prve nagrade na prestižnim takmičenjima, uključujući Evropsko takmičenje za mlade naučnike u Letoniji 2025. godine i Svekanadski sajam nauke. Badzov krajnji cilj je stvaranje čitave flote ovih bioničkih kornjača koje bi krstarile vodama širom planete i na vrijeme signalizirale ekološke prijetnje.