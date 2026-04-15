Hitna promjena ugovora Stanije Dobrojević: Njen blizak saradnik otkrio detalje, posjećuje je svake nedelje u Eliti

Stanija je za ulazak u Elitu 9 potpisala poseban ugovor, te je tako istakla je da ima najveći honorar, ali i da se ne bori za glavnu nagradu.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Od ulaska Stanije Dobrojević u aktuelnu sezonu rijaliti programa "Elita" isplivale su brojne priče o mnogim učesnicima, a ona je ušla kao specijalni gost, te se kako gledaoci, tako i učesnici pitaju do kada će ostati u Bijeloj kući.

Jedan od posebnih zahtjeva u ugovoru bio je i lični frizer, a Milo Joksimović je sada otkrio sve o posjeti Dobrojevićevoj, jer upravo on zbog njene frizure svake nedelje posjećuje popularno imanje u Šimanovcima, a tako će biti sve dok je ona učesnik "Elite".

- Stanija je jedina koja ima tu pogodnost, ali i mislim da se nikada u istoriji rijalitija nije desilo da jedna učesnica ima svog ličnog frizera svake nedelje, odnosno da čak u ugovoru stoji da frizera može da ima "kad god poželi". Nisam čitao ugovor, ali volio bih da vidim koja je to suma u pitanju i sigurno je najveći honorar u rijalitiju i tek sad je krenulo jako da se gleda i da ljudi prate šta će se desiti sa Stanijom, Aneli, Asminom i Majom – rekao je on na samom početku, a onda i otkrio kako izgleda njegova posjeta.

- Upravo dolazim iz "Elite" i moram da istaknem da sam ja tamo uvijek ozvučen i da potpisujem ugovor prije nego što uđem u frizerski salon u Šimanovcima, i ne smijem da pričam i iznosim informacije iz spoljnog svijeta. Što se Stanije tiče, uvijek su tu ista pitanja poput "kako ti se činim" i "kako ti ovo izgleda", odnosno ona meni priča, a ja njoj malo. Na pitanje "kakva sam" mogu da joj odgovorim savršena, jer svi gledamo i ipak je ona "mama" rijalitija. Ona se samo smije i ističe uvijek da joj je ovo najsmješniji rijaliti zbog svega šta joj ljudi rade.

On se osvrnuo i na njenu bivšu prijateljicu Maju Marinković o kojoj je Stanija nekada u salonu imala jako lijepe riječi.

- Makica je fan Stanije Dobrojević i to zna čitava nacija, i ona je izabrala Asmina jer to je jedino gdje mogu biti slične u stvarnom svijetu, jer one fizički, psihički i vokabularski ne mogu da pariraju, a o slavi tek da ne pričam. Ona uvijek želi nečiji život, prvo je željela da bude Ana Korać, pa posle Sandra Subotić kojoj je uzela i muža, sada je došla na red Stanija i njen izabranik, ali šta ćemo posle Asmina? Možda se zaustavi na Asminu, možda mu i rodi dijete, ipak vidimo da idu tamo pilule – iskren je bio on.

Milo je progovorio i o najtežem periodu Stanije, kada je on i upoznao kod njega u salonu.

- To je bilo kada je sve saznala nakon ulaska Aneli Ahmić. Ona je bila šokirala i tada me je vidjela prvi put i rekla je "stvarno nisam znala". Ona se svima pravdala i to je nju jako pogodilo, jer je ona obmanuta. Asmina sam vidio samo jednom kada je pred ulazak došao po nju, i bio je jako uplašen, i ja sam ga pitao "što ti ulaziš", a on mi je rekao "da branim ljubav Stanija i sebe", ne znam da li su tada bili zajedno – otkrio je on, a onda se osvrnuo i na novac koji Asmin pominje da je poklonio Staniji tokom zajedničkog života.

- Nije mi krivo jer se pominje taj novac, jer svi znamo da je Stanija uvijek imala novac, svoj auto, penthaus u Rumi, živjela je u Majamiju i prije Asmina i ima stanove tamo prije njega. Ima firmu u Americi, a ispada kao da nije imala ništa dok njega nije upoznala, tako da je sve ljudima i te kako jasno.

Promjena ugovora

Stanija se prije nekoliko dana vratila u Bijelu kuću nakon pregovora i otkrila učesnicima Bijele kuće da će se družiti duže, na šta su svi oni komentarisali da ostaje do samog kraja, a njen frizer progovorio je i o ovoj situaciji.

- Ne smijem da pričam o tome, ali ona je ušla kao specijalni gost i sad se promijenilo, odnosno mislim da ostaje do samog kraja. Niko njoj ne govori koliko je gledano, ni produkcija, ni niko drugi, ali ona je mnogim ljudima skinula maske i ovo je tek početak. Sigurno ostaje do kraja i sa kim da se takmiči? Ona tamo može samo da pobedi i osvojiće prvo mjesto i red je da slavimo drugu krunu. Takva joj je sudbina da pobjeđuje, ali ona ne puca na pobjedu, već kad kaže da će pobijediti, oni se svi hvataju za glavu i Aneli koja je žrtva i Asmin i svi ostali. Trebala je Aneli da pobijedi dok Stanija nije ušla, ali sada im je ona skinula maske – otkrio je on.