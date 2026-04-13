"Demolirala sam te": Nakon što je prebila Uroša, Stanija nasrnula i na Aneli

Šokantne scene dogodile su se ovog jutra u "Eliti", a glavni akter je Stanija Dobrojević koja je izazvala nekoliko incidenata.

Čini se da Stanija Dobrojević "puca po šavovima" dvije nedelje nakon što je ušla u "Elitu 9".

Nekada smirena i dostojanstvena, starleta je u ranim jutarnjim časovima na sveopšti šok ukućana i gledalaca nasrnula na Uroša Stanića, kojeg je udarala rukama i nogama gdje je stigla.

Nakon incidenta, Uroš je u pratnji obezbjeđenja udaljen iz kuće Odabranih, dok je Dobrojevićeva ostala, što je naišlo na masovnu osudu gledalaca.

Produkcija se ovim povodom još uvijek nije zvanično oglasila, te je i dalje nepoznato na koji način je Stanija kažnjena, s obzirom na to da je u rijalitiju nulta tolerancija na nasilje.

Aneli tvrdi da ju je Stanija gurnula

Jutro nakon incidenta sa Urošem Stanićem, Stanija se sukobila i sa Aneli Ahmić. Njihov sukob datira još od prije tri godine, a Aneli je danas starletu optužila da je bila nasilna i prema njoj.

- Demolirala sam te! Nasilnice - vikala je Aneli preko dvorišta, dok je Stanija bila pod nadzorom obezbjeđenja.

- Neka si, samo ne prilazi - poručila je starleta.

- Nasilnice jedna, guraš majku, evo ko je Stanija Dobrojević, gurnula si me, hajde mene udari nasilnice - nastavila je Aneli sa optužbama.