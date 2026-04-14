Ivana Korab objavila snimak sa ultrazvuka, spremna za vantjelesnu oplodnju: "U trudnoći sam imala cistu veću od ploda"

Ivana Korab danas je na društvenim mrežama podijelila snimak iz jedne beogradske klinike koja se bavi vantjelesnom oplodnjom, gdje je pokazala kako izgleda njen pregled i istakla da je bila vidno zadovoljna.

Manekenka je uradila ultrazvučni pregled i cio proces zabilježila i objavila na Instagramu. Dok je ležala na bolničkom krevetu, dok je doktorka obavljala pregled, Ivana je sve vrijeme bila nasmijana i opuštena pred kamerom.

"Klinika za VTO u punom sjaju", napisala je ona u opisu ovog videa.

Inače, Ivana Korab je majka dvojice dječaka, Matea i Noe, a kako je i sama isticala, dugo se borila za potomstvo. Svoje sinove dobila je putem vantjelesne oplodnje.

"Tokom prvog porođaja su mi dali spinalnu anesteziju, pa nije radila. Kada su krenuli da me sijeku, krenula sam da se dižem, pa su posle toga morali da me uspavaju. Drugi porođaj je bio tri nedelje ranije, imala sam kontrakcije na po dva minuta, bez da sam znala. Imam taj neki sarkazam u sebi i kad god je problem, ja ne paničim. Izgubim se kasnije, onda sam zombi. U svim tim situacijama doktor je taj koji će da ti pomogne ili da stvar napravi gorom, jer ako on krene da paniči, koliko god ti imao samokontrolu, neće ti biti dobro", rekla je Ivana za Blic.

"U drugoj trudnoći sam imala cistu koja je bila tri puta veća nego sam plod. I kada ti znaš da mogu neke loše stvari da se dese, da zbog te ciste možeš da izgubiš plod, ja sam došla kod doktorke i ona je meni rekla: 'Nemoj da brineš, to je moj problem. Sve je stvar pristupa'. Nisu meni sve ovce na broju i nije meni život bajka, ali način na koji se ja nosimo sa problemom je ono što je do samih nas. Koliko god da ti se tvoj problem čini da je najgori, uvijek ima gore. Imala sam ja te loše periode, kada sam izgubila bebu, stvarno mi se svašta ružno desilo. Spuštala sam se niz stepenice i krv je krenula niz noge ispred mog bratanca od tri godine. To mi je bila 'jagodica na torti', jer se prije toga desilo svašta nešto ružno. Neki ljudi te iz dobre namjere pitaju kako si, a ja da bih im sve to ispričala, ja to ponovo preživljavam. I da ne bih dolazila u te situacije, povukla sam se u sebe."