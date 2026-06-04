Avion Boing 787 njemačke kompanije Lufthanza doživio je kvar nosnog stajnog trapa na aerodromu u Frankfurtu, a nadležne službe trenutno istražuju okolnosti incidenta koji se dogodio oko 12.45 časova.

Izvor: X/@Turbinetraveler

Boing 787 njemačke avio-kompanije Lufthanza doživio je danas kvar nosnog stajnog trapa na aerodromu u Frankfurtu.

Portparolka Fraporta, kompanije koja upravlja najvećim njemačkim aerodromom, rekla je da se incident na aerodromu dogodio oko 12:45 časova i da se okolnosti još uvijek utvrđuju.

This Lufthansa Boeing 787-9 (D-ABPQ) was only delivered in January 2026. Talk about bad luck.



Here are images showing the aircraft after its nose landing gear collapsed while parked at the gate.pic.twitter.com/S9wou7bbuf — Turbine Traveller (@Turbinetraveler)June 4, 2026

U toku je istraga kako bi se utvrdili svi detalji, uključujući i to da li je neko povrijeđen. Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku nesreće nije bilo putnika u avionu, a prtljag je bio utovaren.

Boing 787 je dvomotorni širokotrupni avion koji Lufthanza uglavnom koristi na dugim letovima i relativno je nov dodatak floti prevoznika.