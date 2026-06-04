Avion Boing 787 njemačke kompanije Lufthanza doživio je kvar nosnog stajnog trapa na aerodromu u Frankfurtu, a nadležne službe trenutno istražuju okolnosti incidenta koji se dogodio oko 12.45 časova.
Boing 787 njemačke avio-kompanije Lufthanza doživio je danas kvar nosnog stajnog trapa na aerodromu u Frankfurtu.
Portparolka Fraporta, kompanije koja upravlja najvećim njemačkim aerodromom, rekla je da se incident na aerodromu dogodio oko 12:45 časova i da se okolnosti još uvijek utvrđuju.
This Lufthansa Boeing 787-9 (D-ABPQ) was only delivered in January 2026. Talk about bad luck.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler)June 4, 2026
Here are images showing the aircraft after its nose landing gear collapsed while parked at the gate.pic.twitter.com/S9wou7bbuf
U toku je istraga kako bi se utvrdili svi detalji, uključujući i to da li je neko povrijeđen. Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku nesreće nije bilo putnika u avionu, a prtljag je bio utovaren.
Boing 787 je dvomotorni širokotrupni avion koji Lufthanza uglavnom koristi na dugim letovima i relativno je nov dodatak floti prevoznika.
WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler)June 4, 2026
The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the…pic.twitter.com/BPdK5fWVVk