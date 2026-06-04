Dok konkurencija uveliko sprovodi globalnu zabranu dijeljenja lozinki, platforma Prime Video je lansirala Ultra paket koji omogućava istovremeno strimovanje na čak pet uređaja.

Izvor: YouTube / Netflix

Amazonova platforma Prime Video sprovela je jednu od najvećih promjena od svog osnivanja. Nakon što je transformacija najavljena u martu, ovaj striming servis je svoj dosadašnji, jeftiniji paket bez reklama zvanično zamijenio poboljšanom, ali skupljom opcijom pod nazivom Prime Video Ultra.

Ova promjena je stupila na snagu 10. aprila, kada je Amazon automatski prebacio korisnike dotadašnjeg "Ad Free" paketa na novu Ultra varijantu.

Novi paket i dalje zadržava gledanje sadržaja bez reklama, ali je donio višu cenu i nekoliko značajnih tehnoloških nadogradnji. Mjesečna pretplata sada iznosi 4,99 dolara, što je poskupljenje od 2 dolara u odnosu na stari plan. Pored toga, Amazon je uveo i godišnju pretplatu po cijeni od 45,99 dolara, čime korisnici ostvaruju stalni popust od 23%.

Za ovaj iznos korisnici su dobili prelazak na 4K UHD video rezoluciju, kao i znatno kvalitetniji zvuk uz Dolby Atmos tehnologiju. Takođe, značajno je povećan kapacitet za preuzimanje sadržaja, pa korisnici sada mogu preuzeti do 100 naslova za oflajn gledanje, u poređenju sa svega 25 naslova koliko je nudio stari paket.

Kontra napad u striming ratu

Za razliku od konkurenata kao što su Netflix, Disney+ i HBO Max, koji uveliko sprovode globalnu borbu protiv dijeljenja lozinki, Prime Video je povukao potpuno drugačiji potez. U okviru Ultra paketa, broj uređaja na kojima se sadržaj može strimovati istovremeno povećan je sa tri na pet, što je odlična vijest za veća domaćinstva.

Vrijedi napomenuti da i dalje postoje izuzeci kada su u pitanju reklame. Određeni sadržaji, poput prenosa uživo, sportskih događaja i programa koji se finansiraju isključivo od marketinških prava, i dalje sadrže reklamne blokove, baš kao što je to bio slučaj i ranije.

Inače, standardna Prime Video pretplata je uključena u opštu Amazon Prime članarinu koja u SAD iznosi 14,99 dolara mjesečno ili 139 dolara godišnje. Platforma je trenutno dostupna u 240 zemalja i bilježi ogroman rast, posebno nakon što je Amazon preuzeo MGM studio.

Kao ključni adut u privlačenju korisnika, Prime Video nudi i mogućnost kupovine i iznajmljivanja filmova, ali i dodavanja drugih striming servisa unutar same aplikacije. Najnoviji veliki korak na ovom polju je integracija Apple TV sadržaja, što predstavlja ogroman pomak u tekućim striming ratovima.

Iz vrha kompanije poručuju da Prime Video uspješno postaje centralna stanica za zabavu gde korisnici mogu lako da personalizuju svoje filmsko iskustvo. Tome doprinosi i bogat katalog originalnih hitova kao što su The Boys, Fallout, Reacher i The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Nažalost, Amazon Prime Ultra je za sada dostupan isključivo u SAD, a kada će se dostupnost proširiti i na Evropu - još uvijek nije poznato. Ipak, ostaje da se vidi da li će se ostali striming giganti zabrinuti zbog ovakvog pristupa Amazona.