"Noć prije sam otkazala vjenčanje": Brak Ivane Korab trajao mjesec dana, otac završio u bolnici, ona na tabletama

Manekenka Ivana Korab otvoreno je pričala o svom životu, kako o onim lijepim tako i o onim lošim događajima, kao što je bio razvod.

Ivana Korab je rođena Beograđanka, ali je život i manekenski poziv koji je odabrala odveo u Ameriku gdje je upoznala svog prvog muža. Posle toga joj se, kako kaže, desilo i najveće razočarenje.

"Moje najveće razočarenje je bilo u stvari kada sam se ja razvela. To mi je bilo najveće", kaže iskreno Ivana u jednoj emisiji, a na opasku da se prvo zaljubila, odgovara:

"On je u stvari Šveđanin crnogorskog porijekla, koji je završio sebi američke papire, kao i većina naših ljudi, koji u stvari nije Amerikanac-Amerikanac, nego je tamo, da kažemo, dovoljno dugo da je završio papire. I onda je u mom, to je ono negdje što ti, što kažu, uvijek nađeš ili oca ili majku kao prosto ličnost za koju se vežeš i koja ti je bliska, sa kojom želiš da ti posle bude partner, sličnosti neke, ali to nije bilo nigdje slično. Ja nisam imala dovoljno nekih iskustava, i onda je to meni bilo više neka zaljubljenost."

Na pitanje na koga je zaličio više - na mamu ili tatu Ivana kaže: "Ni na koga. On je meni bio najveća strast u životu. Da sam imala više iskustva, ne bih se udala, ako me razumijete. Mislim da nije pametno da odlučite samo na osnovu strasti".

Vjenčanje o kom se pričalo i brak od mjesec dana

Došlo je do vjenčanja u Budvi o kom se pričalo, a svaki detalj je bio osmišljen s ljubavlju.

"Pa, svaki detalj je bio osmišljen koji sam ja osmislila, a njegova porodica je gledala da uništi", kaže otvoreno Ivana.

Taj Ivanin brak je trajao mjesec dana. "Ma, ni toliko", odgovara Ivana i na pitanje kako je donijela odluku da brak okonča jer se udala da bi cio život provela sa njim, kaže: "Ja imam tako primjer kod kuće, ja sam to željela. I nisam neko ko olako shvata te stvari."

Ipak, kako kaže Ivana, ta odluka "nije to bilo za mjesec". "To je bilo... Uf, ne, još kraće. Zato što sam ja od njega doživjela stvari gdje on ne odlučuje u svom životu, nego njegovi roditelji. Ja kao neka jaka ličnost ne mogu da imam pored sebe muškarca gdje će meni njegovi roditelji da pričaju šta ću ja da radim. Ne može on da mi priča šta ću ja da radim, nego da se dogovaramo", kaže Ivana i nastavlja:

"Ma ni moji mene nisu kanalisali, a kamoli njegovi. Tu smo se mi rastajali par puta, ali mislim da je to generalno balkansko negdje, taj neki inat, ego, sujeta, šta god, ja ću to da ispravim. Ja nisam gubitnik, ja ću to da popravim. Mislim da me je to guralo više i da te neke, što kažu znakove upozorenja, nisam doživljavala na pravi način, jer sam ja smatrala da ja nisam gubitnik, ja ću to sve da popravim, jer to može da se popravi. U tom periodu, pogotovo kada nisi dovoljno zreo, nisi svjestan šta treba da pustiš, a za šta trebaš da se boriš. Jer, pogotovo kada si jak, a ja smatram da ja jesam jaka osoba, nisam morala baš toliko da budem jaka. Bilo bi bolje da sam pustila da budem onako krhka. I onda kada su mi čak i govorili da sam previše, da nekako imam mušku energiju, tek sam shvatila sada, pored mog supruga, ti imaš mušku energiju onda kada moraš da je imaš. Mislim da nijedna žena nije toliko jaka, zato što ona to želi da bude, prosto zato što mora."

"Cijela svadba je bila problem"

Kada je sve djelovalo bajkovito uopšte nije bilo tako.

"Nisam željela to da pričam, ali moram da vam kažem da biste shvatili. Cio problem je bila svadba sama, tako da je svima bilo jasno odmah tu. Njegovi su meni napravili pakao tu, a on je to dopustio. Da je on mene stegao za ruku i rekao: 'Ljubavi, ne brini, posle ćemo mi sami', drugačije bih ja to gledala. On mene nije pogledao dok je njegov otac pravio haos. Moja kuma, pritom ja ne pijem alkohol, ja znam da je meni šnajderka govorila: 'Molim te, prestani da mršaviš, ja nemam više gdje ovo da uzmem', jer sam ja na haljini imala mrežicu neku, ona je rekla: 'Ja tvoju haljinu više neću moći da suzim'. Ja inače nisam ta mršava manekenka vješalica, uvijek sam onako bila u treningu, fit. Ja nikada mršavija u životu nisam bila, jer je meni prosto stres pojeo sve unutra i on je sve to dozvolio", kaže Ivana Korab.

Ivana kaže i da "on isto ima i porodicu i djecu, niti se čujemo, niti…"

"Sad mi je glupo što uopšte sve to vraćam, ali mislim da ljudi koji su bili na svadbi i kada je njegov otac uzeo mikrofon i rekao: 'Draga snaho, mi ti želimo dobrodošlicu u jednu normalnu, tradicionalnu crnogorsku porodicu koja je živjela u harmoniji do sada, nadamo se da će tako i ostati', bla, bla, bla, 'Mi ćemo te poštovati, koliko ćemo te voljeti, zavisi od tebe'. Moj otac ovako, moja braća ovako, ja gledam sad kad krenu da lete ovdje u more…" kaže iskreno Ivana i objašnjava kako je tekla svadba.

"Ja sam noć prije otkazala vjenčanje"

"Poruče pjesmu srbijansku, oni prekidaju mora crnogorska. Moja prijateljica, jedna poznata glumica, dovodi trubače, njegov otac istjeruje, vrišti na nju: 'Ivana se ovdje ništa ne pita'. Ona, mislim, prosto, odvratna situacija. Zato kažem, ko god je bio tu, njemu je bilo jasno, znajući mene, jer ja sam noć prije toga, njegov otac je rekao neke odvratne stvari mom ocu i ja sam otkazala vjenčanje. Moja kuma i moja majka: 'Nemoj', 130 i ne znam koliko ljudi, 45 iz Amerike, gdje... Ma neću da se udajem, neću, neću i neću. Ne može. Meni možete raditi šta hoćete, mog oca ne možete da dirate. I onda su me oni nagovorili da ipak ja to, da kažemo, kao, ne uzmem baš tako, nego ajde. I onda je njegov otac napravio havariju, čak je i on zaplakao u jednom momentu i rekao: 'Tata, zašto mi to radiš?'" priča Ivana.

"Mislim da sam ja njega lakše preboljela"

Ivana tada nije plakala. "Ne. Ja sam izgledala najsrećnija moguća. Ja imam inače taj neki prkos, šta god u sebi, nećeš me slomiti. Ti me nisi napravio, nećeš me slomiti. I taj osmjeh koji sam ja imala, pritom sam, kažem vam, bila struk, mi je bio ovakav, ja nisam parče hleba stavila taj dan u usta. Mama mi je dala tabletu za smirenje, to se sjećam, ja koja nikad ništa nisam uzimala, ja sam taj dan popila tabletu na prazan stomak. Ne volim da pričam javno, jer će da krenu da se protežu neke priče iz prošlosti", kaže Ivana i napominje da joj je samo nekoliko dana posle toga otac završio u bolnici:

"Tata mi je završio u bolnici predinfarktno stanje posle pet dana. I ja sam rekla: 'Ja se razvodim'. Tako da, eto, to je bio razlog. Poniženje mojih roditelja, ljudi koji mene vole", kaže Ivana Korab koja je zatim objasnila i kako je tekao sam razvod.

"Mnogo se tu ružnih stvari desilo u tom momentu, da ja nisam imala vremena da razmišljam o svojim osjećanjima. On je požurio da on podnese zahtjev za razvod, jer u Americi imaš drugačija prava ako prvi podneseš zahtev i tako dalje. I mnogo je tu ružnih on stvari uradio i onda je meni to sve nekako... nekako davalo tu neku novu energiju jer ja sam ostala bez ičega. Mi smo kupili kuću zajedno, ja sam sav novac potrošila, ja nisam imala više ništa i ne želim sve ovo da dijelim javno. Kažem, vraća se sve posle to. I onda sam prosto taj neki inat koji je bio u meni jer mi je jako lijepu stvar rekla moja drugarica koja je devet godina starija od mene: "Nemoj da dozvoliš da uradiš u ljutnji ono što nikad ne bi uradila kada nisi, zato što ružni postupci tih ljudi ako izvuku iz tebe nešto što ti misliš da nisi možda onda ipak jesi. Razmisli dobro". Jer, to je u tim momentima kada te boli, kada si povrijeđen i kada te to sve slama pogotovo opet tamo negdje imaš razne one neke misli koje ja s mojim najbližim ljudima sam, da kažemo, podijelila naglas između ostalog sa njom i onda ona rekla: "Ništa ako uradiš ružno tebe neće učiniti da se osjećaš bolje, a kasnije ćeš se ti lošije osjećati jer je izvuko iz tebe nešto što ti smatraš da nisi ti". I stvarno mi je to onako mnogo pomoglo jer ja nisam jednu ružnu stvar uradila, barem ne namjerno, svjesno, mnoge stvari možda radimo nesvjesno, ali svjesno, planski, nijednu. I mislim da sam zato ja njega mnogo lakše preboljela zato što je on bio mnogo loš prema meni u tim momentima, a on mene možda… ne znam. Mislim da sam ja njega lakše preboljela zato što je on bio mnogo loš prema meni u tim momentima, a on mene ne znam, mislim da sam ja njega lakše."

Kasnije se kaže Ivana "trudio da me vrati, moja pobjeda je bila kada sam ja pred svim tim ljudima izgovorila šta je on meni sve uradio jer opet nije on meni ništa toliko loše uradio sem što je on pustio da mene gaze".

"Kasnije jeste, kasnije jeste neke ružne, ali dobro to su slabosti ljudske koje mi u tom nekom bijesu, bolu, posežemo za nečim što je opet eto neko oružje koje može nekog da povrijedi, a ima ljudi koji nemaju granice. U tim momentima on je ružne stvari uradio i to je meni pomoglo. Onog momenta kad se trudio da me vrati kada sam ja pred svima njima rekla šta je on sve uradio, da sam slagala, on sjedi pored mene, rekao bi: 'To nije istina', ali nije, rekao je: 'Uf, sad tako kad kažeš ni ja sebi ne bih oprostio'. To je meni bilo, da kažemo, dovoljno da ja uradim pravu stvar, da prosto negdje postavim, da znam da u društvu, jer ko zna šta su oni pričali, pogotovo što ljudi jedva čekaju da naprave od svega neku dramu. Tu sam ja sebi da kažemo, nahranila dušu. I onda onog momenta kada kada je on zaplakao i kako se ophodio, ja sam rekla: 'Meni je žao što se ti tako osjećaš'".

Na pitanje da li joj je stvarno bilo žao Ivana kaže: "Ne, ne, bilo mi je. Nije on loš, nije, stvarno nije. Nije loš, samo prosto nije, nije pravi."

Ivana je zatim objasnila zašto misli da nije pravi. "Pa za mene nije pravi muškarac, da meni odgovara. Moj suprug sada, on je mene, na primjer, posle, ne znam, drugog, trećeg izlaska, gdje sam bila, ja sve plaćam, u jednom trenutku kaže: 'Ajde budi dama'", kaže Ivana i priznaje da to prija:

"Jako prija. Naravno. Znate li vi koliko je lako da se neko razmazi. I koliko je lako da ti budeš... Ja imam trbušnjake, ocrtavaju se, ali ja se uvučem ovako, on mene zagrli, mene ne interesuje ništa, da ja budem jaka, ja hoću da budem mala maca, nježna. Svaka žena, mislim da i svaki muškarac ima momente kada se osjeti da on može da legne svojoj ženi na grudi i da je isto tako, mnogo češće, jer smo ipak nježnije. A ja sam to postala tek u drugom braku."

