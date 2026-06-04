Šest dana nakon što mu se izgubio svaki trag na Mont Everestu, šerpas Hilari Dava pronađen je živ u teškom stanju.

Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Šest dana nije bilo traga 52-godišnjem šerpasu Hilari Davi, a jutros je pronađen živ čovjek za kojeg su mislili da je u planini poginuo. Nestao je 29. maja, poslednjeg dana ovoprolećne penjačke sezone na Mont Everestu.

Jutros su ga ugledali članovi tima nepalskih vlasti čiji je posao da po završetku penjačke sezone provjere da li su sa planine skupljene i odnijete ogromne količine smeća koje ostaje iza penjača (Sagarmata Komitet za kontrolu zagađenja).

Primijetili su čovjeka kako puzi ka baznom logoru, najnižem od četiri kampa iz kojeg kreću usponi na Mont Everest.

Dava ima teške promrzline, ali je bio u stanju da komunicira, govori veoma sporo, izvestio je nepalski "Turizam Tajms", koji je prvi prenio vijest o spasavanju.

Izvor: Sunil Pradhan / AFP / Profimedia

Hitno je evakuisan u Katmandu. Navodno je klizeći i puzeći sopstvenim snagama stigao do podnožja u blizini baznog kampa.

Poslednje informacije o njemu imali su prije šest dana, kada je bio u vršnom dijelu planine, na visini od oko 8.000 metara. Hilari Dava je nepalski planinski vodič koji je ove sezone radio za agenciju "Himalajan Traverz".

Ono što se dešava na najvišem vrhu sveta odavno se pretvorilo u industriju za bogate avanturiste koja sve manje ima veze sa sportom. Ove sezone na Everest se popelo 950 penjača, vodiča i pomoćnih visokogorskih radnika. Petoro ih je poginulo.

Izvor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Korumpirane nepalske vlasti godinama odolevaju pritiscima da smanje broj dozvola koje godišnje izdaju za penjanje na Mont Everest, jer taj novac i cijela penjačka industrija čine važan dio prihoda Nepala, iako ozbiljno zagađuju i ugrožavaju taj dio Himalaja. Tim je bizarnija izjava koju je dao Him Lal Gautom iz kancelarije za turizam Nepala:

"Imali smo veoma uspješnu sezonu ove godine; bila je to najveća Everest sezona otkad se vodi evidencija. Broj incidenata bio je relativno mali.

Spašeni šerpas Dava je iz mesta Kidžidemba u ruralnom nepalskom okrugu Ohaldunga, u himalajskoj regiji. Članovi porodice Dave izjavili su za magazin "Autsaјd" da je godinama vodio klijente na Mont Everest i da je sezonski posao bio ključan izvor prihoda za njegovu suprugu i ćerku.

Kung Šerpa, rođak pronađenog šerpasa, rekao je za "Autsaјd" da je Davaov poslodavac loše i nemarno organizovao potragu za njim, kao i da se ni osiguravajuće društvo nije javljalo kada su pokušali da ih kontaktiraju zbog spasavanja i potrage.