Loren Sančez (56) izjavila da želi dijete sa Džefom Bezosom (62): Oglasio se PR milijardera i otkrio da li je trudna

"Sutra bih imala dijete sa njim, sutra," strastveno je izjavila Loren Sančez.

Loren Sančez je nedavno izazvala pravu buru u javnosti kada je izjavila da bi rado da ima dijete sa suprugom Džefom Bezosom. To ne bi bilo ništa čudno da Loren nema 56 godina, dok je Džef u sedmoj deceniji života.

"Sjutra bih dobila još jedno dijete. Sjutra", poručila je ushićeno pa je njen portparol objasnio da supruga Džefa Bezosa nije trudna, kako su neki pretpostavili.

Loren Sančez (56) udala se za Džefa Bezosa (62) u junu prošle godine u Veneciji. Svadba je trajala tri dana. Osnivač Amazona iz braka sa Mekenzi Skot ima trojicu sinova i ćerku, koji se drže dalje od javnosti.

Loren Snačez sa bivšim partnerom Tonijem Gonzalesom ima sina Nika (26) dok joj je brak sa Patrikom Vajtselomk donio sina Evana (19) i ćerku Elu (18).

Loren je naglasila da ne odbacuje opciju da ima još djece, a prošlog mjeseca je u intervjuu za Today izjavila da je slušanje govora njene djece bio "najznačajniji i najuticajniji trenutak" njenog vjenčanja sa Bezosom, posebno jer se njen sin Evan bori sa disleksijom.

"Najvažniji trenutak bio je sa mojom djecom. Sva su održala govore. Džefova djeca su održala govore, moja djeca takođe, a jedno od moje djece, koje ima disleksiju - i dopušta mi da govorim o tome - otišlo je tamo i govorilo o trenutku koji mu je bio izuzetno važan, a ja nisam imala pojma šta će reći", napomenula je pa se prisjetila.

"Bio je u četvrtom razredu i nije dobro pisao, a napisao je rečenicu u kojoj je istakao: 'Mogu ja to'. I to je bila njegova prva rečenica. Uzdigla sam je i stavila u našu kuhinju, i na njoj piše: 'Mogu ja to'... Uglavnom, pričao je o tome koliko je taj trenutak bio poseban za njega".

Loren je u razgovoru za Extra otkrila da ju je ćerka Ela rasplakala govorom. Naglasila je da su govori sve djece bili jako emotivni i da su učinili vjenčanje posebnim, piše People.

