O čudnom poljupcu Loren i Džefa Bezosa bruji čitav svijet: "Zgrabila ga kao da će ga progutati, a ljubi ga filmski"

Još uvijek svi pričaju o trodnevnom vjenčanju Džefa Bezosa i Loren Sančez koje je održano u Veneciji proteklog vikenda.

Izvor: Profimedia/CRY-MA./thephotone.com

Trenutno možda i najpoznatiji par, Džef Bezos i Loren Sančez, završili su svoju trodnevnu bajku u Veneciji, koja je koštala, kako neki pišu, i do 50 miliona dolara. Nakon što se Venecija ispraznila i besni građani odahnuli, informacije vezane za ovaj par ne prestaju da pristižu.

Loren je očarala prethodnih dana svakim svojim novim izdanjem, a onda je posebno iznenadila venčanicom za koju se spekuliše da košta čak milion dolara.

A onda su došli na red i stručnjaci za govor tela, koji su analizirali neke romantične trenutke ovog para. Paparaci su ih uslikali na putu ka proslavi, a oni su se baš u tom trenutku zagrlili i poljubili, a tako onda i dali zadatak za tumačenje.

Stručnjakinja Džudi Džejms je iznela svoje mišljenje. "Džef se naginje prema svojoj supruzi, i to sa otvorenim osmehom koji ne skida već danima. On je presrećan, dok ona pozdravlja obožavatelje uz malo suzdržaniji osmeh na licu. Obrazi su joj u obliku jabuke, što pokazuje sreću i zadovoljna je jer je venčanje prošlo po planu", rekla je Džudi.

Ona je potom pojasnila i malo više detalja vezanih za njihov poljubac.

"Poljubac je izgledao tako da je strastven i romantičan, posebno se Loren trudila da to izgleda tako. Ona ulaže maksimalan trud u poljubac, zgrabila je Džefa kao da će ga progutati, privlači mu i glavu, ali usne nije prislonila na njegove, već na deo ispod usana. Iako to izgleda kao promašeni poljubac, to je zapravo dobra tehnika iz filmova koja se koristi kako se ne bi razmazao ruž", istakla je ona.