Ana Bekuta upala u stan Čede Jovanovića sa poklonom: Političar joj se bacio u naručje, ima veliki povod za slavlje

Čedomir Jovanović nije krio sreću kada je ugledao poznatu pjevačicu na vratima.

Izvor: Instagram printscreen/ coa_kos

Političar Čedomir Jovanović juče je proslavio 55. rođendan, a pjevačica Ana Bekuta iznenadila ga je upadom u njegov stan. Naime, Jovanoviću je povodom rođendana blizak prijatelj priredio posebno iznenađenje, koje je ovaj dan učinilo još nezaboravnijim.

"Srećan ti rođendan, 100 godina. Evo vidi, nisu imali dvije petice", rekla je pjevačica.

Postaje modni dizajner

Podsjetimo, Jovanović odlučio je da napravi neočekivan zaokret i zakorači u potpuno novu sferu modne industrije. U ovom projektu pridružio mu se njegov blizak prijatelj sa kojim živi, Aleksandar Kos, a planiraju da lansiraju autentičan domaći brend.

Inspiraciju su pronašli u svjetskim modnim ikonama i čuvenim tandemima poput "Dolče i Gabane", a njihov cilj je da stvore prepoznatljivu liniju koja će nositi snažnu poruku. Brend će nositi naziv "Odustaćemo nikad", što simbolizuje istrajnost, ljubav i borbu za prave vrijednosti.

"Mnogi su nas zvali da učestvujemo u ozbiljnim projektima, pa smo riješili da spojimo lijepo i korisno, ali prije svega humano. Pokrećemo fondaciju kroz koju ćemo pomagati ljudima kojima je podrška najpotrebnija. Brend je naš prvi korak", rekao je Kos, koji je kupio luksuznu nekretninu na Kipru.