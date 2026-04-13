Britni Spirs nakon hapšenja završila na klinici za odvikavanje: Doborovoljno se prijavila, isplivali detalji

Britni Spirs dobrovoljno se prijavila u ustanovu za liječenje bolesti zavisnosti, nešto više od mjesec dana nakon što je uhapšena zbog sumnje da je vozila pod uticajem alkohola i narkotika.

Britni Spirs uhapšena je u početkom marta u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod uticajem alkohola i narkotika.

Ona se sada dobrovoljno prijavila u ustanovu za liječenje bolesti zavisnosti, nešto više od mjesec dana nakon incidenta, prenose strani mediji. Ovu vijest je potvrdio njen saradnik, ističući da je pjevačica sama donijela odluku da potraži pomoć.

Kako prenose strani mediji, Britni je privedena u Kaliforniji zbog nebezbijedne vožnje. Policajci su je zaustavili na putu zbog sumnje da je u alkoholisanom stanju i pod uticajem narkotika. Brzo je puštena iz pritvora, a naredno ročište zakazano je za 4. maj.

Njen predstavnik je posle incidenta poručio, da je riječ o "potpuno neoprostivom" potezu, ali i da je pjevačica spremna da poštuje zakon, i preduzme korake koji su joj potrebni da stabilizuje život.

Prema navodima magazina People, Britni i njen najuži krug ljudi procijenili su da je odlazak na liječenje trenutno najbolji korak za njeno zdravlje i dobrobit. Izvor blizak pjevačici otkrio je da se nakon hapšenja osjećala posramljeno i emotivno iscrpljeno, te da želi da napravi promjenu u svom životu.

