Britni Spirs se prvi put oglasila nakon hapšenja: Snimala se dok se uvija oko sina i poslala svima poruku

Izvor: Instagram printscreen / britnespears

Problematična pop ikona, Britni Spirs, uhapšena je 4. marta u Kaliforniji, zbog sumnje da je vozila pod dejstvom alkohola. Pjevačica je sada prekinula ćutanje nekoliko nedelja nakon što je upala u pravne probleme.

Vratila se na društvene mreže u petak, objavivši snimak na kojem se šali sa sinom i izražava zahvalnost fanovima.

"Hvala vam svima na podršci… Vrijeme provedeno sa porodicom i prijateljima je zaista blagoslov", napisala je ona u opisu i dodala: "Budite ljubazni!" uz emodžija ruža.

Podsjetimo, hapšenje pjevačice zavedeno je kao "poziv i puštanje" (cite and release), bez uslovne kazne. Sledeće ročište zakazano je za 4. maj.

Predstavnik pop ikone je u to vreme hapšenje nazvao "nesrećnim incidentom".

"Ovo je bio nesrećan incident koji je potpuno neopravdan. Britni će preduzeti prave korake i poštovati zakon i nadamo se da ovo može biti prvi korak ka promeni koja je odavno potrebna u njenom životu", rekao je predstavnik u saopštenju.

"Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu. Njeni sinovi će provoditi vrijeme s njom. Njeni najbliži će osmisliti plan koji je odavno potreban kako bi joj obezbedili stabilnost i dobrobit", izjavio je nje predstavnik za strane medije.

Pogledajte još Britninih slika sa sinovima: