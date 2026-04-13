Haos na nastupu trudne Edite Aradinović, hitno prekinuta svirka: U klub bačen suzavac, pjevačica se odmah oglasila

Nastup trudne Edite Aradinović u Čačku prekinut je zbog incidenta sa suzavcem.

Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss

Pjevačica Edita Aradinović, iako je u šestom mjesecu trudnoće, ne staje sa nastupima, međutim, sinoćna svirka u Čačku naglo je prekinuta zbog incidenta u publici.

Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss

Kako je Edita sama objasnila na Instagramu, sve je bilo u redu do trenutka kada je nepoznata osoba aktivirala suzavac, što je primoralo organizatore da prekinu nastup.

Bačen suzavac

Edita, koja je u drugom stanju, istakla je da joj je posebno žao što nije uspjela da završi nastup, jer se, kako kaže, tek bila zagrejala i spremala da atmosferu dovede do usijanja.

Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss

Ipak, bezbijednost publike i izvođača bila je na prvom mjestu, zbog čega nije bilo prostora za nastavak koncerta.

Prema njenim riječima, uprkos nemilom događaju, uspela je da oseti energiju publike i vidi draga lica, što joj je donekle ublažilo razočaranje. Takođe je nagovijestila da će se druženje sa publikom u Čačku svakako ponoviti, ali u boljim i bezbjednijim okolnostima.

"Čačani, žao mi je što sam morala da prekinem nastup zbog majmuna koji je prsnuo suzavac. Taman sam se zagrijala i spremala da napravimo haos, lom i belaj ali biće prilike neki drugi put! Drago mi je da sam osjetila vašu energiju, i videla neke drage ljude "napisala je Edita na Instagramu.

Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss

Imala peh pred nastup

Inače, Edita Aradinović pred nastup je imala još jedan peh. Naime, dok je odlazila na nastup u Čačak pukla joj je guma, i to već treći put u poslednjih mjesec i po dana. Iako bi mnogima to pokvarilo planove, pjevačica je pokazala da je ništa ne može izbaciti iz takta.

Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss

"Treći put za mjesec i po dana mi je pukla guma" napisala je ona uz snimak iz automobila, ali je odmah stavila do znanja da joj to neće pokvariti raspoloženje, jer je čeka nastup u Čačku.

Dok je čekala pomoć, kroz šalu je Edita dodala:

"Čekajući najjače vulkanizere u gradu razmišljam da mi neki od njih bude kum."

Izvor: Instagram/printscreen / jelena.batoss