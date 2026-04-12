Tuga u domu pjevača: Preminula supruga Čede Markovića, proveli zajedno 40 godina

Autor Dragana Tomašević
0

Supruga Čede Markovića preminula 11. aprila u 66. godini.

Preminula supruga Čede Markovića Izvor: Kurir televizija

Pjevaču Čedi Markoviću je pred najveći hrišćanski praznik Uskrs, preminula supruga Ljiljana.

Par je decenijama bio u skladnom braku, a Ljiljana mu je tokom čitave karijere bila najveća podrška i oslonac. Zajedno su proveli više od 40 godina.

O svojoj ljubavi Ljiljana je jednom prilikom govorila u jednoj emisiji, prisjećajući se početka njihove veze i ljubavi.

- Upoznali smo se u kafani, gdje drugo. Bilo je to šmekerski, onako je malo pjevao, pa pogledao u mene i onda mislite da ste glavni. Nas dvoje smo eto već 39 godina zajedno - rekla je Ljiljana u emisiji "Na večeri kod".

Iako je Čedin posao bio specifičan i podrazumevao brojna putovanja, trudio se da porodica uvek bude na prvom mjestu.

Pjevačeva supruga je u pomenutoj emisiji priznala da se Čeda nikada ne svađa i da oni nisu za sve ove godine imali većih problema u braku.

- On sve prašta, neće ni da se svađa. Ja ne znam osobu na koju je on ljut, ne znam ni osobu sa kojom se on posvađao, osim mene. I te svađe izgledaju kao jednosmerna ulica, on ima neko dugme koje pritisne i kada se mi svađamo, čujem se samo ja - rekla je tada Čedina supruga.



