Otac tužio rođenog sina zbog Stanijine majke: Dao mu otkaz, a na njegovo radno mjesto doveo starletinog brata

Prije deset godina je u medijima odjeknula vijest o porodici Stanije Dobrojević, tačnije majci Slavici

Porodica Adnađević iz Rume svojevremeno je bila u žiži javnosti zbog nezapamćenog sukoba oca i sina, a sve zbog Slavice Dobrojević, majke Stanija Dobrojević.

Jovan Adnađević, imućni veterinar i vlasnik nekoliko stanica u kojima, kako se navodi, gotovo svaki stanovnik Rume liječi svoje životinje, završio je na sudu sa svojim sinom Aleksandrom.

Iako je Aleksandar, inače diplomirani farmaceut, do prije godinu dana radio u porodičnoj firmi, danas za hljeb zarađuje kao raznosač pica. Za ovaj dramatični preokret u životu, on prstom upire u očevu novu partnerku Slavicu Dobrojević, sa kojom je njegov otac stupio u vezu.

Sve počelo zbog rijalitija "Farma"

Kako je Aleksandar otkrio tada, agonija je počela kada je poznata starleta po prvi put ušla na imanje u Lisovićima.

"Moj otac je vezu sa Slavicom započeo kad je Stanija bila prvi put u 'Farmi'. Upravo zbog nje krenule su naše svađe. Tata i Slavica su od mene tražili da glasam za Staniju, a ja to nisam želio, zbog čega smo ušli u raspravu", rekao je tada.

Kada je kap prelila čašu, Aleksandar i njegova majka izašli su u javnost sa tvrdnjama da im je Stanijina majka "rasturila porodicu".

Otac ga tužio, pa zaposlio Stanijinog brata

"Tužili su nas i Dobrojevići i moj otac. Stanija nas je optužila da smo joj narušili ugled, a moj otac potražuje materijalnu nadoknadu od moje majke. Mene je kaznio tako što mi je nakon toga dao otkaz i na moje mjesto zaposlio Stanijinog brata Sanija.

Uticaj koji Slavica ima na Jovana, tvrdi njegov sin, poprimio je nevjerovatne razmjere.

"Imam još dvije polusestre, koje takođe vide da se tata promijenio otkako je s njom. Kad se uselila u našu kuću, natjerala je mog oca da skloni sve porodične slike u fioku, pod izgovorom da nije dobro držati u kući fotografije djece", otkrio je Aleksandar tada, kako je prenio portal Espresso.

Kasnije se zbog cijelog slučaja oglasio i Stanijin brat za Kurir:

"Krenite samo od Aleksandrove diplome, koju nema, a tako i za sve ostalo. Pozdrav!", rekao je Stanijin brat, koji više nije želio da odgovara na pitanja.