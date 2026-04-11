Aca Sofronijević izveo suprugu i ćerku Taru iz porodilišta: Na ulici ga sačekali muzičari, letjele pare

Muzičar Aca Sofronijević danas je iz porodilišta Narodni front izveo suprugu Kosanu sa ćerkicom Tarom

Harmonikaš Aleksandar Aca Sofronijević danas je izveo suprugu Kosanu iz porodilišta zajedno sa novorođenom ćerkicom Tarom.

Vidno raspoložen, Sofronijević nije skidao osmijeh sa lica, a dolazak je obilježio i uz muziku – muzičare koji su mu prišli okitio je novčanicama.

"Osećaj je fenomenalan, hvala Bogu. Hvala vam što ste došli. Bićemo svi zajedno za praznik", kratko je rekao Sofronijević.

Kosana se osjeća dobro i sve vrijeme je bila uz supruga, koji se pobrinuo da ih brzo smjesti u automobil i odveze kući.

Prolaznici koji su ih prepoznali čestitali su na prinovi, a muzičar im je uz osmijeh zahvaljivao.