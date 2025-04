Razlog će mnoge razbjesneti: Aca Sofronijević priznao zbog čega još uvijek nije otišao sa ženom na medeni mjesec

Aca je otkrio zbog čega on i Kosana još uvijek nisu pronašli vremena za odmor.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Prošlo je skoro godinu dana otkako je poznati harmonikaš Aca Sofronijević izgovorio sudbonosno "da“ svojoj izabranici, lijepoj doktorki Kosani, ali bračni par još uvijek nije imao priliku da ode na medeni mjesec.

Kako je Aca objasnio, razlog tome su brojne poslovne obaveze koje su i njega i njegovu suprugu spriječile da se posvijete odmoru poslije vjenčanja. Ipak, otkriva da uveliko planiraju zajedničko putovanje na neku destinaciju gdje će moći potpuno da se isključe iz svakodnevice, opuste i uživaju jedno u drugom.

"Nismo još, evo radimo na tome da se negdje nađe vrijeme i za to. Još ništa nismo dogovorili, ali bićete blagovremeno obaviješteni", rekao je on.

"Ženu ne interesuje moja karijera"

Aca je istakao da njegova supruga ima ozbiljan posao u nauci, te da je njegova karijera ne zanima pretjerano.

"To nju ne interesuje, ona ima svoju nauku, uči, radi. Ima jedan ozbiljan životni poziv, ona je u tome. Naravno da podržava to što ja radim. Voli kad ja sviram dok ona uči, to je odlična kombinacija", ispričao je harmonikaš za Grandonline.