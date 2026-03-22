Poznati muzičar napravio lom na slavlju

Muzičar Aleksandar Sofronijević Sofra nedavno je podigao atmosferu na jednom slavlju a tome će se sigurno mjesecima pričati.

Društvenim mrežama kruži hit snimak u kojem je glavni akter Aca Sofronijević, koji je nasmijao, ali i oduševio mnoge. U ovom slučaju Sofra se nije latio ni harmonike ni mikrofona, već je zaplesao, a urnebesan snimak njegovog plesa kruži društvenim mrežama.

Ponesen dobrom energijom i muzikom na jednom privatnom veselju, Aca se popeo na dvije stolice te je zaplesao i pjevao Cecin veliki hit "Pazi s kime spavaš".

Sofra se opustio i napravio delirijum uz “Pazi s kime spavas”.pic.twitter.com/iZeGZYexEI — Danijel (@cecinodete123)March 22, 2026

Muzičar je uživao u sjajnom društvu i lijepoj atmosferi, a u jednom trenutku skinuo je sako i počeo da ga vrti oko glave, što je naišlo na oduševljenje prisutnih. Pjevao je iz sveg glasa stihove Cecinog hita, a onda se zaigrao u jednom trenutku sa stolicama te ih pomjerao nogama, pokazavši sjajnu formu i dobar osjećaj za ravnotežu.

Ipak, kada je shvatio da je dovoljno viđeno, kroz smijeh je sišao sa stolice te je sjeo za sto i nastavio da uživa u veseloj večeri.