Pjevačica se razvela posle dvIJe nedelje braka: Sve sama finansirala, a na svadbu došla u crvenoj haljini

Autor Dragana Tomašević
Tea je istakla da je brak bio rezultat brzih i impulzivnih odluka i da se čak udala u crvenoj haljini.

Pjevačica Tea Bilanović iznenadila je javnost iskrenim priznanjem o svom kratkom braku koji je, kako kaže, trajao svega dvije sedmice.

Ona je otkrila da se udala veoma mlada, sa 21 godinom, ali da zajednički život nije potrajao.

"Udala sam se veoma mlada, u 21. godini, i zvanično se razvela poslije šest mjeseci. Zajedno smo živjeli svega dvije nedjelje", kazala je pjevačica, ističući da se sve dogodilo prebrzo i impulsivno.

Posebno je zanimljiv detalj da se na vjenčanju pojavila u crvenoj haljini, što dodatno oslikava neobičnost cijele situacije.

"Sve se desilo brzo i impulsivno, više kao avantura. U brak sam ušla iz druženja, čak sam se udala u crvenoj haljini", priznala je.

 Ipak, ono što je najviše iznenadilo javnost jeste njena tvrdnja da je tokom veze i braka ona snosila sve troškove.

"Iskreno, lakše mi je bilo da se razvedem nego da raskinem vezu. Nismo imali zajedničku imovinu, a da jesmo, vjerovatno bih ostala bez svega jer sam ja bila ta koja je finansirala", rekla je Bilanović.

Dodala je da danas ima potpuno drugačiji pogled na odnose i da više ne želi da izdržava partnere.

"Dešavalo se da plaćam muškarcima sve dok sam bila mlada i glupa. Odavno nisam takva. Nema potrebe da izdržavam svoje muškarce", poručila je pjevačica, otkrivajući i da je jednom bivšem partneru finansirala fakultet.

Možda ce vas zanimati

