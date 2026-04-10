Arkan ošišao glumicu na kratko, nakon 40 godina otkrila istinu i šokirala priznanjem: "Plakala sam i rekla da je kraj"

Glumica Ljiljana Mijatović, prva supruga Željka Ražnatovića Arkana s kojom ima ćerku Anđelu, otkrila je da ju je komandant Srpske dobrovoljačke garde, zbog ljubomore, nagovorio da se ošiša na kratko.

Muškarac joj prišao pred Arkanom

Ljiljana je svojevremeno ispričala da je sa Arkanom redovno izlazila u grad, a jedne noći za njihov sto prišao je muškarac, igrač bridža koji se družio sa Omarom Šerifom.

"Prišao je stolu za kojim sam sedela i upitao me na engleskom da li želim sa njim da igram. Skamenila sam se, zbunila. Nisam znala kako da reagujem. Vidjela sam da je Željko pocrveneo u licu, a zatim ga je uhvatio za ruku i odgovorio mu: 'Moja žena neće da igra sa tobom, ali zato ćeš ti sada da igraš sa mnom."

Mijatovićeva kaže da je situacija bila i više nego napeta.

"Čovjek je počeo da se izvinjava zbog neprijatnosti koju je izazvao. Rekao je da nije znao da je riječ o njegovoj ženi, ali da bi on lično bio ponosan kada bi neko, pored toliko lijepih žena u hotelu, poželio da igra baš sa njegovom suprugom."

"Bilo bi dobro da se ošišaš"

Prema njenim riječima, nije došlo do fizičkog sukoba, ali je Arkan bio ljubomoran toliko da je već sutradan Ljiljana osjetila posledice njegove ljubomore.

"Sutradan je rekao: 'Znaš, Ljiljo, mnogo si upadljiva sa tom dugom plavom kosom. Vidiš da svi gledaju u tebe. Bilo bi dobro da se ošišaš.' Mislila sam da se šali, ali nije. Pozvao je nekog frizera i rekao mu: 'Ajde, skrati kosu ovoj mojoj lijepoj ženi da ne bude tako upadljiva'. Bio je neumoljiv. Ošišao me je totalno kratko. Plakala sam i rekla mu: 'Ovo je kraj, neću više sa tobom progovoriti.' Odlučio je da se solidariše, pa se i sam ošišao na kratko, a tada je nosio kosu dugu do ramena - rekla je Ljiljana, prenosi Hello.

Ceca: "Arkan je za mene bio najdivniji"

Svetlana Ceca Ražnatović sveojevremeno je u emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, otkrila da je Arkan za nju bio najdivniji, najtopliji čovjek koji nije štedio na komplimentima i ljubavi prema djeci.

"Nisam srela hrabrijeg čovjeka u svom životu. Nije tačno da su ga se svi plašili, zašto bih se i ja plašila čovjeka koga sam sama izabrala? Mislim, svi mi znamo koje on, nije on bio profesor muzike, niti ja živim u nekim iluzijama. Za mene je bio najdivniji, najtopliji otac na svijetu, znači on može da bude ozbiljna konkurencija svim majkama, znam kako se brinuo o svoj djeci, ja sam živjela kao princeza na zrnu graška. Bili smo srećni jedno pored drugog", objasnila je Ceca.

