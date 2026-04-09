Ljudi su frapirani zbog godina Romane Panić: Pjevačica proslavlja rođendan, a svi gledaju u svjećice

Romana je objavila zanimljiv video, a mnogima je zapao za oko broj na torti.

U domu Romane Panić danas je veselo i u znaku proslave, jer pjevačica obeležava 51. rođendan. Tim povodom, Romana je na društvenim mrežama podijelila šaljiv snimak koji je odmah privukao pažnju.

Na početku videa, na torti su bile postavljene svjećice sa brojem 15, što je izazvalo smijeh, pa je ubrzo usljiedila mala korekcija. Uz pomoć prijatelja, zamijenjen je redosled brojeva tako da je na kraju stajalo 51, čime je i simbolično ispravljen “mali rođendanski propust”.

Romana je zatim uzela flašu šampanjca i nastavila slavlje, uz zanimljivo poruku:

"Jedan neozbiljan video, za ozbiljne godine!."

Romana o borbi sa dijabetesom

Romana Panić je ranije otvoreno govorila i o ozbiljnom zdravstvenom izazovu sa kojim se susrela još u tinejdžerskim godinama. Pjevačica je kao mlada saznala da boluje od dijabetesa tipa 1, što joj je, kako je opisala, u tom trenutku potpuno promijenilo život.

Govoreći o tome kako je sve počelo, Romana je jednom prilikom ispričala:

"Sa 15 godina sam saznala da imam Type 1 diabetes. Sasvim slučajno, u pubertetu kreneš da jedeš mnogo slatkiša, hrane, međutim to je bilo nenormalno, ja sam jela tolike količine hrane poslednja dva mjeseca pre nego što ću da otkrijem za tu komplikaciju, a stalno sam mršavila", rekla je ona tada i dodala:

"Bila sam u stanju da pojedem kilogram banana, 300 gr čokolade, a svakog dana imam sve manje kilograma, i onda je majka primijetila da nešto nije u redu i baš je striktno tražila da mi se kroz vađenje krvi pogleda šećer. Kada su stigli rezultati bilo je katastrofalno, ja sam odmah morala da idem u bolnicu. Tri sedmice ispitivanja, ništa nismo utvrdili, zbog čega je došlo do toga, tako da u principu verovatno zbog virusne infekcije. To je za mene tad bila strašna vijest, šokantno. Sada je sve to mnogo lakše, ja sam još tada znala i čula da je dijabetes bolest 21. vijeka, da ljudi obolevaju zbog stresnog načina života, stila života, brze hrane."