"Htio sina sportistu, dobio mene budalu": Boki 13 rekao da ga je otac psihički maltretirao

Makedonski šoumen Boki 13 otkrio je da ga je majka oduvijek prihvatala takvog kakav jeste, dok sa ocem to nije bio slučaj.
Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, u odličnim je odnosima sa roditeljima, ali je gostujući u jednom podkastu priznao da je u prošlosti trpio psihičko maltretiranje od oca.
- Moja majka je meni oduvijek bila najveća podrška. To je žena koja meni nikada nije postavila čak nijedno pitanje koje bi možda moglo da me dovede u neprijatnu situaciju. Nije me pitala nešto što bi možda svako pitao, a imala je pravo na to. Zato je nikada nisam slagao, dok sa ocem to nije bio slučaj - rekao je Boki 13 u Voštkastu, pa nastavio:
- U nekim situacijama, kada sam bio mlađi, bio sam prinuđen da lažem svoga oca, samo iz razloga jer sam se plašio njegove reakcije. Zato svako treba da podržava svoju djecu i prihvati ih onakva kakva jesu. Danas je potpuno drugačija situacija, imam dobar odnos sa oba roditelja, uključujući i oca. Ali vučem traume iz tog perioda rane dobi. Prošlo vrijeme, ali posledice negdje ostaju. Možda će ovo zvučati grubo, ali je istina. Bio sam žrtva psihičkog maltretiranja oca u svoje vrijeme. S druge strane, ja to razumijem. Zamisli ti imaš jednog sina, sina jedinca, za kojeg zamišljaš da bude sportista za primjer, a on ispadne ovakva estradna budala kao ja. Ja kažem: vi ste mene napravili ovakvog kakav jesam, morate da me prihvatite. Ja sam sada suvjeren, to znači da ću ja da živim kako mislim da treba.
Pogledajte Bokija s roditeljima:
