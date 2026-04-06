Ivica Dačić otkrio šta mu je sin Luka donio u bolnicu: "Naredne noći sam se vratio u život"

Dačić je naveo da se nakon pet dana nesvijesti probudio i zahvalio Bogu što je preživio.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, podijelio je na Instagramu fotografiju sa sinom Lukom. On je istakao da mu je porodica bila najveća podrška u proteklom periodu, kada se bio u kritičnom stanju zbog obostrane upale pluća.

Dačić se prethodnih dana zahvaljivao svima koji su mu pružali podršku tokom njegovog oporavka, a sada je posebnu zahvalnost izrazio sinu Luki koji se u manastiru Tumane molio za očevo zdravlje.

- I na kraju, dok sam bio na ivici između života i smrti, pet dana bez svijesti, moj heroj bio je sin Luka, koji je samoinicijativno otišao kod oca Dimitrija u manastir Tumane, gdje je održana molitva i donio mi jastuk, koji su mi sestre postavile ispod glave dok sam bio bez svijesti. Naredne noći sam se probudio i vratio u život. Sve se ovo desilo brzo i iznenada, nisam stigao ni da kažem mojoj porodici koliko ih volim! Srećom, hvala Bogu, da sam preživio. A mogao sam i da se ne probudim više. Zato hoću da moja porodica zna, i Sanja i naša djeca Luka i Andrea, da ih volim više od života. Kao i sve vas koji ste brinuli i molili se za mene. Idemo dalje. Ovo je povratak otpisanog! Živjela Srbija - napisao je on.

Dačićev sin: "Nadamo se najboljem"

Podsjetimo, sin Ivice Dačića se prije dvije večeri pojavio na koncertu Mirze Selimovića gdje je govorio o očevom zdravstvenom stanju.

- Mogu da kažem da je prošlo najgore, mislim da će trebati vremena da se oporavi. Nadamo se najboljem, to je sve što mogu da kažem. To su teški životni trenuci, moglo je da ga nema... Narod je mnogo potresen, ja to osjećam, danas sam šetao sa njim. Mnogo mu je ljudi prišlo uplakanih, zaustavljali ljudi kola i izlazili da se pozdrave sa njim. To su teški trenuci za porodicu i nadamo se da je najgore prošlo - rekao je Luka.