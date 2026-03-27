Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić podijelio je na Instagramu kako je izgledalo njegovo buđenje i skidanje sa respiratora nakon pet dana provedenih bez svijesti, naglasivši da su prve trenutke oporavka obilježile njegove omiljene pjesme.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić objavio je danas na Instagramu kako je izgledalo njegovo buđenje i skidanje sa respiratora nakon pet dana bez svijesti, i istakao da je njegovo buđenje tada počelo omiljenim pjesmama.

Ne sjeća se ničega

Kako je naveo, on se ne sjeća dešavanja od noći 25. februara do jutra 2. marta, ali su mu ljekari i medicinska sestra opisali kako je izgledalo njegovo buđenje.

"Odluka o prestanku rada mašine i skidanju sa respiratora je veoma teška i važna, jer se nikad ne zna hoće li to biti povratak u život ili odlazak u smrt. Zato su ljekari odlučili da započnu taj proces u noći između 1. i 2. marta, negdje oko jedan sat posle ponoći. Zaključili su da, pošto sam dobro reagovao, i u nesvjesnom stanju, na puštanje muzike, da taj proces tako i realizuju. Buđenje je počelo uz pjesmu 'Romanija' Halida Bešlića, 'Podmoskovske večeri' i 'Prepelica' Baje Malog Knindže. Ja se toga ničega ne sjećam, sjećam se samo da sam otvorio oči oko pola četiri ujutru", napisao je Dačić.

Sve izgledalo nevjerovatno

Prema njegovim riječima, pitao je medicinsko osoblje da mu ponove šta se desilo, jer mu je sve izgledalo nevjerovatno.

"Ali eto, poslije Strašnog Suda koji sam preživio i odluke Gospodnje da mi još nije suđeno, u život me je vratila pjesma - Halid i 'Romanija', 'Podmoskovske večeri' i Bajina 'Prepelica''. I to sam baš ja. I kad mi se plače, pjevam još jače, pjesma je moja sudbina! Dobrim vam se svima vratilo, divni ljudi! Idemo dalje", dodao je ministar unutrašnjih poslova.

Dačić je hospitalizovan 25. februara na Klinici za pulmologiju KCS zbog obostrane upale pluća. Bio je na respiratoru do 2. marta, a 5. marta je premješten sa intezivne njege na odjeljenje.