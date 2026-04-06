Isplivala istina o pjesmi "Kaluđeru moj" Snežane Đurišić: Nakon nekoliko decenija saznalo se ko je "krivac" za tekst

Autor Ana Živančević
Pjevačica Snežana Đurišić otkrila je ko je napisao čuveni tekst.

Isplivala istina o pjesmi "Kaluđeru moj" Snežane Đurišić

Pjesma "Oj, joj, kaluđeru moj", koju je pevačica Snežana Đurišić snimila za potrebe kultnog filma "Kamiondžije", već decenijama važi za jedan od njenih najvećih hitova, ali i za numeru o čijem se provokativnom tekstu i dan-danas žustro polemiše.

U moru njenih pjesama koje publika obožava, numera "Kaluđeru" se nerijetko nađe u centru internet rasprava u kojima učestvuju sve generacije. Snežana je sada odlučila da stane na put nagađanjima i otkrila da se iza svih pjesama rađenih za ovaj film kriju zapisi jednog od najvećih imena naše istorije.

"Tekstovi za sve pesme koji su se pojavili u tom filmu 'Kamiondžije' su uzimani i vađeni iz Vukovih zapisa. Ko ima nešto da zamjeri, eto Vuku Stefanoviću Karadžiću. Narod voli provokativne tekstove, da", objasnila je Đurišićka.

Ona je dodala da se uopšte nije dvoumila kada je dobila ponudu da je snimi, iako je odlično znala koliko je sadržaj intrigantan.

"Bila sam svjesna teksta, ali kada snimaš pjesmu za neki film shvatiš da je to namjenska stvar i vjeruješ čitavoj vojsci ljudi koja je uključena u snimanje tog filma", zaključila je ona za Grand.

Snežana Đurišić - Oj, joj, kaluđeru moj
Snežana Đurišić progovorila o plastičnim operacijama

Pjevačica Snežana Đurišić, poznata po svojoj eleganciji i mladolikom izgledu, konačno je odlučila da stavi tačku na glasine o estetskim zahvatima.

U iskrenom razgovoru otkrila je šta zaista stoji iza njenog negovanog izgleda i kako balansira između prirodne ljepote i modernih tretmana.

"Smatram da svaka žena treba da vodi računa o sebi, ali u granicama normale. Nisam pristalica drastičnih promjena koje bi mogle da naruše prirodan izgled lica."

"Godinama sam imala problem sa podočnjacima i to mi je smetalo. Odlučila sam da ih uklonim, ali to je jedina korekcija koju sam radila. Sve ostalo je rezultat dobre njege, ishrane i genetike" iskreno je otkrila pjevačica.

