Snežana Đurišić sinoć je održala drugi po redu koncert nakon čega je osvrnula i na aktuelne teme

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pevačica Snežana Đurišić održala je drugi koncert u MTS dvorani povodom 55 godina karijere, a pred okupljenim novinarima dotakla se i aktuelnih tema.

Podsetimo, nakon prvog koncerta, ćerka pevačice, Maja Gvozdenović, priznala je za MONDO, da je i njoj i bratu Marku tokom odrastanja falila majka, te da je upravo to razlog zašto nije negovala dalje svoju muzičku karijeru.

"Imala sam mnogo prililka, ali sam želela da provedem vreme sa svojom porodicom, što ona nije mogla. Uvek nam je falila mama i meni i bratu. Ja nisam želela to da uradim svojoj deci i ne kajem se zbog toga zaista", rekla nam je Maja koja se pevačici prve večeri i pridužila na bini.

Vidi opis "Nije mi krivo, radila sam": Đurišićka reagovala na ćerkinu izjavu da je njoj i Marku falila majka tokom odrastanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 7 / 7

Snežana Đurišić sada je prokomentarisala izjavu svoje ćerke, otkrivši da li ju je to pogodilo.

"Što bi me pogodilo, kada je to istina", započela je pevačica.

"Kako da budem sa njima i da radim? To ne može", objašnjava Đurišić i dodaje:

"Nije mi krivo u smislu da sam nešto propustila, ali mi je žao, ja sam se trudila da sve što mogu, kao mama budem, uradim... kad god sam mogla da ih povedem, ja sam ih vodila. Ali nekad to nije izvodljivo, ja radim do kasno i to ne ide, oni su deca, idu u školu. Nikad nije bilo da sam mesecima odsutna, nego to bude dan, dva..." zaključila je pevačica za MONDO.

Posluštajte njenu izjavu: