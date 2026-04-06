logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana Sević otkrila pravi razlog odlaska Darka Lazića na Svetu Goru: "Biće dobro, nekada"

Autor Ana Živančević
0

Bivša supruga poznatog pjevača otkrila je ko je organizovao put.

Ana Sević progovorila o Darku i Barbari

Voditeljka "Zvezda Granda" Ana Sević stigla je na snimanje muzičkog takimičenja i progovorila je o nedavnom zajedničkom putovanju njenog supruga Danijela i bivšeg muža pjevača Darka Lazića, koji su prije nekoliko dana posjetili Svetu Goru.

"To je nešto što je bio zajednički plan i što smo zajedničkim snagama rešili da se desi, mislim da je jako neophodno da stvari idu tim putem. Danijel je sve organizovao i realizovao i mnogo mi je drago zbog toga. Mnogo im je bilo lijepo, i hvala dragom Bogu, ja se nadam da će sve da bude dobro", izjavila je Ana Sević, a na to je kratko i misteriozno dodala: "Biće dobro, nekada."

O Mirzi i Jakovu

Voditeljku su pitali i o nedavnom koncertu pjevača Mirze Selimovića.

"Mirzu volim i privatno i poslovno i sasvim je logično da ću ga podržati. Uvijek kad je pravio neki veliki koncert, namjestilo se da nismo bili tu, e sada smo zaista uživali i mnogo mi je drago što je tu gdje jeste i sigurna sam da ga čeka još veća karijera", rekla je Sevićka i nadovezala se sa uspjehom hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića.

"Ne možemo porediti jednog i drugog, zato što Mirza gradi karijeru svojim pjesmama koje je godinama birao i to je vrlo teško na raj način graditi karijeru, kao što gradi 100 posto estrade, jer niko nije uradio to što je Jakov sada uradio. Niko nije počeo karijeru u dvoranama gdje pjeva tuđe pjesme."

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Ana Sević Darko Lazić Sveta gora

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ