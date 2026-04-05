Poznata glumica doživjela saobraćajnu nesreću: U kolima bila i njena djeca, hitno hospitalizovani

Tori Speling je prevozila svoju djecu i njihove prijatelje kada je njihov automobil udario drugi vozač, za kojeg se navodi da je vozio prebrzo i prošao kroz crveno svjetlo

Glumica Tori Speling zajedno sa četvoro svoje djece i još troje ljudi završila je u bolnici nakon saobraćajne nesreće u okolini Los Anđelesa, koja se dogodila u četvrtak nešto prije 18 sati po lokalnom vremenu, prenosi People.

Speling je vozila svoju djecu i njihove prijatelje kada se u njihov automobil zabio drugi automobil.

Vozač drugog vozila, kako se navodi, prebrzo je prošao kroz crveno svjetlo. Na mjesto nesreće stigla su tri vozila hitne pomoći koja su povrijeđene prevezla u bolnicu. Neki od njih zadobili su modrice, posjekotine, pa čak i potres mozga.

Poznata po ulozi u seriji Beverly Hills 90210, Speling ima petoro djece: Lijam (19), Stela (17), Heti (14), Fin (13) i Biju (9), koje je dobila u braku sa bivšim suprugom, Dinom Mekdermotom.

Ovo nije prvi put da se Speling našla u saobraćajnoj nezgodi. Mediji su još 2011. izvijestili da je udarila automobilom u zid dok je vozila svoje dvoje najstarije djece u školu. Tada je, kako se navodi, pokušavala da izbjegne paparace i bila je trudna.