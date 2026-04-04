Blejk Lajvli na ivici progona zbog debakla na sudu: Tužila kolegu i blatila ga javno, ispostavilo se da je sve laž

Nakon odbacivanja ključnih optužbi, Blejk Lajvli bi mogla da postane nepoželjna u Holivudu, što bi značajno uticalo na njene buduće projekte.

Nakon što je sud odbacio većinu njenih optužbi protiv Džastina Baldonija, Blejk Lajvli se našla u ozbiljnoj reputacijskoj krizi koja bi mogla da joj zatvori vrata velikih projekata.

Glumica bi mogla da postane nepoželjna u Holivudu nakon najnovijeg obrta u sudskom sporu s kolegom Džastinom Baldonijem, s kojim je glumila u filmu "It Ends With Us". Sudija je odbacio njene optužbe za se*sualno uznemiravanje, klevetu i zavjeru, što stručnjaci već nazivaju ozbiljnim udarcem za njenu karijeru.

Stručnjakinja za brendove Kejli Kornelijus upozorava, da bi posledice mogle da budu dugoročne. "Čini se da je pred Blejk Lajvli vrlo izazovan period. Postoji realan rizik da bi mogla da se osjeća istisnuto iz industrije i da ima poteškoća u dobijanju velikih uloga ili unosnih kampanja", rekla je.

Dodaje kako filmska industrija danas funkcioniše brže nego ikad. "Industrija je izuzetno konkurentna i stalno se mijenja. Čim jednoj zvijezdi padne momentum, pojavljuje se nova generacija spremna da zauzme njeno mjesto."

Kultura otkazivanja

Kornelijus ističe i uticaj javnosti i tzv. kulture otkazivanja. "Publika je danas reaktivnija nego ikad. Manja je spremnost rizikovati s talentima koji mogu da budu percipirani kao kontroverzni ili komercijalno nesigurni", rekla je. "To znači da ni etablirana imena poput Blejk više nemaju sigurnost kakvu su nekad imala."

Najnovija sudska odluka, tvrdi, mogla bi da bude prekretnica. "Kad se odbace tako ozbiljne optužbe, to neminovno ostavlja trajne posledice na percepciju javnosti. Takvu reputacijsku štetu izuzetno je teško u potpunosti sanirati."

Borba ili nagodba

Šta dalje? Kornelijus smatra da Lajvli mora pažljivo da bira sledeći potez. "Ako želi da dokaže svoje tvrdnje, ovu bitku mora da izgura do kraja. Povlačenje ili prerana nagodba mogli bi da se protumače kao znak sumnje ili čak krivice."

Ipak, ne isključuje ni drugačiji scenario. "Produženi sudski proces dodatno puni naslovnice i pojačava pritisak. U tom slučaju nagodba može biti pametan potez za ograničavanje štete."

"Nestrpljivo očekuje svjedočenje i želi da nastavi da ukazuje na ovaj oblik onlajn odmazde", poručio je njen advokat. S druge strane, Baldonijev pravni tim poručuje da su "vrlo zadovoljni" odlukom suda.

