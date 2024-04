OPTUŽILI JE DA KORISTI NARKOTIKE TOKOM SNIMANJA! Naša voditeljka reagovala: Nisu znali s čim se borim

Ana Radulović reagovala je na optužbe da tokom snimanja koristi narkotike.

Voditeljka Elite, Ana Radulović, koja je za MONDO nedavno govorila o navodima da se razvodi, našla se na meti optužbi da tokom snimanja koristi nedozvoljene supstance.

Ona je reagovala na ove navode i otkrila da zapravo niko nije znao da se borila sa encifalitisom, zbog kojeg je zadobila privremenu paralizu lica.

"Imala sam taj problem dugo i nisam željela da me snimaju izbliza. Ja sam zamolila naše kolege da se to ne prenosi i nisam željela da me iko sažaljeva i da vodim emisiju u tom stanju. Međutim, posle određenog vremena meni je bilo bolje, ali zbog svijetla i svega, na kameri je to djelovalo užasno, ali sam ja odlučila da dam izjavu na tu temu zbog raznih optužbi na račun izgleda moje face. Možda se ja nekome ne sviđam kako izgledam ili kako vodim emisiju, ali ne dozvoljavam da se priča kako sam ja koristila nešto za šta sam izričito protiv", bila je jasna Ana Radulović.

Voditeljka važi za jedno od najljepših i nazgodnijih TV lica u Srbiji. Njen Instagram nalog je zatrpan slikama u bikinijima i komentarima "da jedina može da izađe na crtu Dragani Kosjerini", a jedna slika je uspjela da napravi pometnju među njenim pratiocima.