Sale Tropiko imao moždani udar: Slošilo mu se dok je bio sa ćerkama, Hitna pomoć odmah reagovala

Frontmen grupe "Tropiko bend" Aleksandar Cvetković otkrio je da je doživio manji moždani udar.

Sale Tropiko šokirao je priznanjem da je doživio manji moždani udar. Kako je ispričao, njemu je pozlilo dan nakon što se vratio sa mora i to dok je ulazio u tržni centar sa maloljetnim ćerkama, koje je dobio u braku sa pjevačicom Jovanom Pajić, te je odmah reagovala Hitna pomoć.

- Zaspao sam na suncu i ogromnom vjetru, sa slušalicama u ušima.Uveče smo trebali da izađemo, ja sam mislio umrijeću, reko', mene je sunčanica opalila. Međutim to prođe tog dana tako, sjutradan sam se vratio za Beograd. Došao sam po djecu da ih pokupim iz škole i otvorili kabrio, kao malo, a ono 38 stepeni, reko' - ljudi zatvarajte, umreću! Parkirali smo se i ušli u tržni centar i ja reko': "Jel vama zemljotres neki?", one kažu: "Tata jel si lud?". Meni se nešto ljulja, ulazim i odjednom znaš koji rolerkoster. Odjednom kao da te neko na dugme kliknuo, centrifuga, kao mnogo pijana faza u četiri ujutru - priča Sale u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Pjevač dodaje da ga ništa nije boljelo:

- Ne, ne sve je kul, ništa me ne boli. Sve mi je dobro samo što ne mogu da sastavim vid. Nosio sam naočare i kaže mi Helena: "Skini naočare", ja sam ih skinuo kaže da su mi se ovako oči vrtjele. Dolazi Hitna pomoć po meni, pitaju me jel sam pio, ja kažem: "Ne, sve regularno. Bio sam na suncu, juče, danas..." Prvo su posumnjali da je sunčanica, jer to su nuspojave. Otišli smo tamo i meni su uradili skener i rekli su mi da sam imao manji moždani udar - zaključio je pjevač.