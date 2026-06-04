Hezbolah je odbacio plan o prekidu vatre koji su dogovorili Liban i Izrael uz posredovanje SAD, nazvavši pregovore sramotom. Izrael za to vrijeme nastavlja sa napadima na južni Liban.

Izvor: Issam Rimawi / AFP / Profimedia

Hezbolah je odbacio plan prekida vatre koji su dogovorile libanska i izraelska vlada uz posredovanje SAD, a Izrael je nastavio sa napadima u južnom Libanu i istakao da se ne povlači sa juga te zemlje.

Sjedinjene Države su u sredu objavile da su se Liban i Izrael dogovorili o primirju, pod uslovom da Hezbolah, grupa koju podržava Iran, prekine vatru i povuče svoje borce iz južnog Libana uz granicu sa Izraelom.

Kasem pregovore naziva sramotom

Vođa te libanske šiitske grupe Naim Kasem nazvao je pregovore sramotom, odbacujući objavu Vašingtona kao "scenario prema kojem će se dio libanskog naroda istrijebiti, a ostatak porobiti". Hezbolah nije učesnik pregovora.

"Dokle god ima okupacije, biće i otpora", rekao je Kasem u pisanoj izjavi.

Novi talas neprijateljstava i zahtjevi Teherana

Neprijateljstva između Hezbolaha i Izraela ponovo su se rasplamsala 2. marta, kada je grupa otvorila vatru u znak podrške Teheranu, koji se našao pod američko-izraelskim napadom.

To žarište postalo je kamen spoticanja na putu ka rešavanju širih sukoba u regionu. Teheran zahtijeva prekid izraelskih napada u Libanu kao dio sporazuma sa SAD.

Uslovi otpora i izraelski vojni stav

Komandant Kudsa, frakcije Iranske revolucionarne garde koja je osnovala Hezbolah 1982. godine, rekao je da je "minimalni zahtjev otpora" povlačenje Izraela na položaje koje je držao prije početka rata i invazije izraelskih snaga na jug.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac ranije u četvrtak je izjavio da Izrael za sada nastavlja sa napadima na Liban.