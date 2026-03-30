Jakov Jozinović zabranio da se pjeva njegova pjesma: Izgradio karijeru na tuđim, sad šokirao odlukom

Jakov je zabranio izvođenje svoje numere "Ja volim" kao i objavljivanje iste na mrežama.

Takmičar Pinkovih zvezda, mladi pjevač Pavle Petković, predstavio se žiriju na sceni pomenutog takmičenja sa numerom Jakova Jozinovića "Ja volim".

Međutim, čini se da je došlo do komplikacija. Kako je i sam pjevač otkrio na svom Instagramu, Jakov koji je i sam dio tima koji je pisao pesmu, zabranili su da se ista izvodi i objavljuje na platformi Jutjub.

Sve ovo tvrdi pomenuti izvođač, a iz tima Jozinovića još uvijek se nisu oglasili povodom čitave drame.

Proslavio se pevajući tuđe pjesme

Ono što je dodantno šokantno je i činjenica da se i sam Jakov Jozinović proslavio pjevajući numere drugih izvođača, a koncerte koje je zakazao širom regiona rasprodao je zahvaljujući numerama drugih kolega koje je objavljivao na društvenim mrežama, koje su ga i učinile poznatim.