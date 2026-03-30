"Kolege pobjegnu čim čuju da se ne plaća": Mirko Kodić raskrinkao estradu, spomenuo i Jakova Jozinovića

Muzičar Mirko Kodić organizovaće humanitarni koncert za pomoć jednom dječaku, ali i otkriva da pojedine kolege gledaju "da li će moći da usklade obaveze"

Izvor: Kurir/ Nemanja Nikolić

Mirko Kodić je nakon teške porodične tragedije, gubitka sina Aleksandra, nastavio sa radom, a uskoro organizuje veliki nastup harmonikaša. Biće ih iz cijele Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne, Hrvatske i Rumunije.

"Prikupljeni novac biće doniran za liječenje jednog bolesnog dječaka", rekao je Kodić i spomenuo kolege koje će nastupati.

"Biće dosta mojih kolega, zvao sam ih. Neki su pristali, a neki još ne znaju da li će moći da dođu zbog obaveza. Kad im se kaže da je to koncert humanitarnog karaktera i da se ne plaća, oni nađu neki razlog da ne dođu. Ili nisam tu, ili nije mi dobro, ili ovo-ono, a humanost je najveća stvar na svijetu".

Prima tri penzije

Kodić je nedavno dobio rješenje o nacionalnoj penziji.

- I prva, i druga, i treća penzija su legle. Drago mi je što je prepoznato da sam ja onaj kome to treba da se da, jer sam ja toliko dao svojoj državi. I što se tiče kulture, i kompozicija, i putovanja, besplatnih i humanitarnih koncerata, što sam radio, a što ću raditi i dalje. Želim svakom da postigne to što sam ja postigao. Nisam ljubomoran ni na koga i svima želim uspjeh i dobro zdravlje.

Kodić je u emisiji na Kurir televiziji otkrio i koliko se promijenila estrada od kako je on počeo da se bavi muzikom, ali i šta misli o Jakovu Jozinoviću.

"Estrada se danas više gleda nego sluša. Ja sam karijeru gradio dok su na estradi bili Safet Isović, Silvana Armenulić, Šaban Šaulić, Lepa Lukić, Cune Gojković... To su bili nenadmašni umjetnici i ja sam pored njih naučio muziku. Ja sam njih slušao, oni su me savjetovali", rekao je Kodić, a potom otkrio da bi danas Marakanu napunila samo dva pjevača:

"Ceca je nešto drugo. Ona može da napuni dvije Marakane, kao i Zdravko Čolić. I to je to u ovom trenutku. Ne znam trećeg", rekao je harmonikaš, pa se osvrnuo na uspjeh Jakova Jozinovića.

"Podržavam svakog mladog pjevača, bez obzira na to šta je i odakle je. Mene zanima samo umjetnost i da li je dobar čovjek. Pročitao sam da je u Novom Sadu napravio haos i da je publika bila prezadovoljna".

Na kraju se osvrnuo i na najavu Bokija 13 da organizuje koncert u Areni i rekao da li misli da će je napuniti.

Vidi opis "Kolege pobjegnu čim čuju da se ne plaća": Mirko Kodić raskrinkao estradu, spomenuo i Jakova Jozinovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 10 / 10

"I ja volim da igram fudbal, pa... Ne znam. Ne razumijem to. U današnje vrijeme sve je moguće. Šta znam... Nekima nije bitan kvalitet, već nešto drugo".