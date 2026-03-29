Pjevač Sloba Radanović progovorio je o aktuelnim temama, pa spomenuo kolegu

Izvor: MONDO/Kurir/Damir Dervišagić

Pjevač Sloba Radanović progovorio je o aktuelnim temama iz privatnog života, osvrnuvši se na navode da je novu kuću, u kojoj živi sa porodicom, papreno platio.

„Vole ljudi da pretjeruju u svemu tome. Htio sam da napravim da nama bude lijepo, da ne moramo da izlazimo ako nam se ne izlazi. Neka porodična, naša atmosfera i da nam bude toplo. Nekako, volim da meni dragi ljudi dolaze u goste i onda napravim da svako može da mi dođe“, rekao je Radanović.

On je otkrio i da su i on i njegova supruga Jelena učestvovali u uređenju doma, kako bi prostor u potpunosti prilagodili svojim željama i načinu života.

Pogledajte:

Vidi opis Sloba otkrio šta je Darko Lazić uradio za njega: "On je jedna čista duša, nema ni mrvu kvarnog u sebi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink Br. slika: 7 7 / 7

Sloba je otkrio da li se oseća kriza u nastupima i u njegovoj profesiji.

„Osjeti se kriza svuda, nigdje u svijetu se ne dešava ništa lijepo i to utiče na sve, pa i na nas. Kod nas ljudi vole da se vesele, nas je i u najgorim trenucima pjesma održala. Usponi i padovi su normalni, ali poslije svake kiše dođe sunce“, rekao je Radanović.

On se osvrnuo i na nedavni povratak sa Maldiva, koji je, kako kaže, za njegovu porodicu bio izuzetno skup.

„Istina je, za četvoro je koštalo 10.000 eura. Skočile su cijene karata, a nije bilo izbora – ili da platiš ili da ostaneš tamo. Gledao sam zbog djece da se što prije vratimo. Prvo sam našao tri karte, htio sam da pošaljem Jelenu i klince nazad, za mene nije bilo mjesta, pa se kasnije pojavilo. Bilo nam je lijepo, ali nas je brinulo to oko povratka“, priznao je.

Dodao je i da godinama nije išao na odmor.

„Ja jedno pet, šest godina nisam otišao na ljetovanje“, zaključio je Radanović.

Kada je riječ o nasljedniku Damjanu, Sloba Radanović ističe da se odlično slaže sa Jeleninom djecom iz prvog braka.

„Super se slažu! Najmlađi je ljubimac, svi ga vole, igraju se sa njim braća, obožava i on njih. Tako smo zamišljali, kako i jeste“, rekao je Sloba.

Radanović se osvrnuo i na kolegu Darko Lazić i tragediju koja ga je zadesila.

„Bili smo poslije toga u kontaktu, ja sam odmah otišao do njega to veče. Darko je jedna čista duša, šta god ljudi mislili i pisali, on i kada je učinio nešto loše, učinio je iz bezazlene situacije. To je čovjek koji nema ništa kvarno u sebi, prije će sebi da učini štetu nego nekom drugom. Kad sam bio na početku, on me je tada podržao iskreno i hvalio…“, kazao je Radanović.