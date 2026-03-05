logo
Sloba i Jelena se vjenčali na Maldivima: Isplivale romantične fotke, evo šta su radili u jeku drame sa povratkom

Autor Marina Cvetković
0

Isplivale romantične fotografije sa plaže.

Sloba i Jelena se vjenčali na Maldivima Izvor: Instagram/Printscreen/jeja.radanovic

Pjevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena jutros su sletjeli na beogradski aerodrom nakon dramatičnog povratka sa Maldiva. Iako je putovanje obilježila neizvjesnost zbog zatvorenih aerodroma na Bliskom istoku, par je u domovinu doneo i prelijepe vijesti – svoju ljubav krunisali su još jednim, egzotičnim vjenčanjem.

"Upravo vjenčani"

Nakon što su se utisci slegli, Jelena Radanović je na društvenim mrežama podelila seriju fotografija koje su oduševile njihove pratioce. Par je na obali Indijskog okeana organizovao ceremoniju koja je popularna među turistima na ovoj destinaciji.

Mlada je blistala u kratkoj, elegantnoj beloj haljini, dok je Sloba za ovu priliku odabrao tamno bež košulju i crne pantalone. Na jednoj od fotografija vidi se dirljiv natpis u pijesku – "Just Married" (Upravo venčani).

Pogledajte još slika koje su delili sa ove egzotične destinacije:

Prisjetimo se i njihovog vjenčanja u Beogradu:

