Duško uslikan u društvu pjevača sa kojim Kerleuša ne razgovara: Isprozivao je da pjesmama "promoviše sotonu"

Duško Tošić se uslikao sa njim i podijelio sve na mrežama, evo ko je u pitanju

Izvor: Instagram / duskotosic, MONDO/Đorđe Milošević

Duško Tošić juče je bio na jednoj privatnoj proslavi, a kada je stigao, sjeo je za sto sa pjevačem Slobom Radanovićem. Ovaj trenutak zabilježen je fotografijom, nakon čega je slika završila na društvenim mrežama.

Ova slika iznenadila je mnoge, s obzirom na to da nije bilo poznato da su Tošić i Radanović u prijateljskim odnosima.

Neobičan prizor na stolu

Korisnike društvenih mreža iznenadilo je ono što su vidjeli na stolu. Normalno je da se na nekom slavlju popije koja čašica alkohola, ali to u ovoj situaciji nije bio slučaj. Radanović i Tošić pili su limunadu i vodu.

"Morala bih da guglam da vidim ko je Sloba Radanović"

Podsjetimo, Karleuša je priznala ranije da ne poznaje Slobu Radanovića, a kako navode domaći mediji, pjevač je izjavio da jedino sa njom na estradi ne razgovara.

"Ne poznajem ga. Za početak bih morala da guglam i tačno vidim kako izgleda momak pošto ga ne poznajem. Ne znam kako onda ne razgovara sa mnom, ne razgovaram onda ni ja sa njim. Obično se ne razgovara sa nekim koga poznaješ. Sa jedne strane je u pravu, ne razgovara sa mnom jer ni nema priliku za to. Za početak moram da znam nekoga da bih progovorila riječ sa njim. Te ljude kojima guglam ime da bih znala kako izgledaju ne želim da uvrijedim, nego stvarno ne znam sva ta imena. Stvarno ne znam ko su ti ljudi, kada mi kažeš Sloba Radanović, kao da si mi rekao Pera Perić. Moram da razmislim ko je to. Interesatno je da svako ko dođe na televiziju nepogrešivo prvo izgovori moje ime, pa čak i ovakvu glupost da izjavi da ne razgovara sa mnom, a ni ne poznaje me" govorila je Jelena i dodala:

"Sa druge strane sam sigurna, da kada bi progovorili sa mnom vrlo brzo bi se pokajali za sve ružno što su rekli o meni. U to sam apsolutno sigurna. I taj dečko Sloba Radanović nekada kada me sretne vidjeće da sam neko ko će pritisnuti kočnicu, neće zgaziti bez tragova kočenja. Vrlo sam druželjubiva, iako ne djelujem tako. Privatno sam sasvim pitoma i blaga. Moram da kažem i ovo, čak i ako ti se neko ne svidi, moraš da poštuješ ono što je uradio. Ti novi koji se pojavljuju pokazuju dozu nepoštovanja kad uopšte komentarišu nekog ko je po karijeri, trajanju, uspjehu zaslužio da mu se neko pokloni. Mladi pokazuju nekulturu, nevaspitanje i nepoštovanje..."

Slobi se nije dopao Jelenin spot

Mnogi su pomislili da je Sloba jednom prilikom na društvenoj mreži Instagram uputio pjevačici Jeleni Karleuši, koja je jedina njegova koleginica koja je objavila kontroverzan spot, a na kostimima ima zelene rogove, za koje su mnogi u komentarima napisali da "promoviše sotonu".

- Neke priče kažu da je satana, odnosno đavo bio prvi muzičar. Nakon što je postao pali anđeo, odlučio je da se muzikom infiltrira među ljude, što ima smisla. - napisao je pjevač pa nastavio:

!Pojedini muzičari su performeri i jasno je da muzika mora da bude različita i to je sve u redu, zaista ne želim nikog da osuđujem, ili da omaložavam bilo čiji rad i trud."

"Ali molim vas, obratite pažnju šta slušate vi ili vaša djeca. O čemu te pesme pevaju. Kako ti kostimi izgledaju i kako se uopšte osjećate dok vam se sve to prezentuje. Počeli smo da normalizujemo đavole i demone. Ne dozvolimo to! " napisao je Radanović.

