Progonitelj Bili Ajliš poginuo u jezivom incidentu: Dolazio joj na vrata i dobio zabranu prilaska, pa okončao bizarno

Muškarac sa istorijom proganjanja pop zvijezde Billie Eilish poginuo je nakon što ga je udario voz na Long Ajlendu, u ranim jutarnjim časovima.

Kako prenosi New York Post, Prenell Rousseau (30) iz Farmingdejla stradao je kada ga je voz kompanije Long Island Rail Road udario u mjestu Westbury oko 5.38 časova u srijedu.

Prema navodima policije, Rusou je u tom trenutku džogirao u blizini pruge, a njegova smrt za sada se vodi kao nesrećan slučaj.

Rusou je prvi put dospio u žižu javnosti 2020. godine, kada se više puta pojavljivao ispred kuće pjevačice Billie Eilish u Los Anđelesu, zbog čega su ona i njena porodica zatražili sudsku zabranu prilaska.

Prema sudskim dokumentima, tokom više dolazaka u maju te godine ispoljavao je „nepredvidivo ponašanje“ ispred kuće u kojoj pjevačica živi sa roditeljima, što je na kraju dovelo do njegovog hapšenja zbog neovlašćenog ulaska na posjed.

Tokom jednog od tih susreta, pjevačicin otac Patrick O'Connell navodno je razgovarao sa Rusouom na vratima, kada je on priznao da je možda pogriješio kuću – da bi se kasnije istog dana ponovo vratio.

Dokumenta takođe otkrivaju da se Rusou više puta vraćao tokom 4. i 5. maja, pokazujući sve nepredvidivije ponašanje koje je uznemirilo Billie Eilish i njenu porodicu.

Njen advokat zatražio je zabranu prilaska u trajanju od pet godina, ali je sudija Gould-Saltman na kraju izrekao mjeru u trajanju od tri godine.

Tokom svog prvog pojavljivanja ispred kuće, Prenell Rousseau pozvonio je na vrata i putem kamere Ring upitao pjevačicinog oca Patrick O'Connell da li Billie Eilish živi na toj adresi. Iako mu je rečeno da je pogriješio kuću, kasnije se istog dana ponovo vratio.

Sudska dokumenta opisuju uznemirujuće ponašanje – u jednom trenutku sjedio je na verandi, čitao knjigu i razgovarao sam sa sobom, ignorišući ponovljene molbe da ode. Kada je stiglo privatno obezbjeđenje, napustio je mjesto, ali se iste noći ponovo vratio, skrivajući se iza zida.

Billie Eilish je u sudskim dokumentima ove incidente opisala kao „zastrašujuće“, naglašavajući koliko su uznemirili nju i njenu porodicu, prenosi Daily Mail.

Uprkos zabrani prilaska, njegovo ponašanje ostalo je nepredvidivo, a dodatnu zabrinutost izazvao je i njegov Instagram nalog, na kojem su objavljivani uznemirujući sadržaji, uključujući crtež koji podsjeća na pjevačicu uz poruku: „U svakom slučaju – volim te... to je sve.“