Poznatu pjevačicu napao obožavatelj na koncertu: Pala nakon što ju je nasilno povukao, policija reagovala

Bili Ajliš doživjela je neprijatnu situaciju na koncertu u Majamiju.

Izvor: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia

Pjevačica Bili Ajliš nasilno je povučena u publiku od strane obožavalaca koji su se nalazili u prvom redu tokom njenog koncerta u Majamiju, nakon što je sišla sa bine da pozdravi okupljene. Viralni video incidenta koji se dogodio u Kaseja Centru u četvrtak prikazuje napet trenutak koji je izazvao vrisak među obožavaocima višestruke dobitnice Gremija, piše The Hollywood Reporter.

U isječcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako Ajliš silazi sa bine i pozdravlja se sa obožavaocima, koji su nagurani uz ogradu. Nekoliko sekundi kasnije vidi se kako pjevačica "leti" i snažno udara u sigurnosnu barijeru dok obezbjeđenje juri prema publici. Nakon trenutka šoka, Ajliš se naglo povlači i bijesno udaljava, okružena obezbjeđenjem i sa ljutim izrazom lica. Između obezbjeđenja koje je skočilo u publiku i muškarca koji je povukao Ajliš došlo je potom do guranja. Jedna mlada žena primila je ljekarsku pomoć na mjestu događaja i nije se vratila na mjesto gdje se incident dogodio, izvijestio je NBC News.

Billie Eilish was violently assaulted during her barricade walk at her show in Miami last night.pic.twitter.com/mAazw5bbId — Billie Eilish Spotify Data (@bespotifydata)October 10, 2025

Nakon napada, druga obožavateljka mogla se vidjeti kako se svađa sa muškarcem koji je povukao Ajliš u publiku. On je brzo udaljen sa stadiona.

"Osoba je izbačena iz Kaseja Centra", navela je policija u izjavi u petak, te dodala da optužnice nisu podignute. Svjedok je za NBC News rekao da je bio u prvom redu i da je, neposredno prije nego što je trebalo da dobije "high-five" od Ajliš, primijetio muškarca iz drugog reda kako se pruža prema pjevačici da je povuče.

