logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznatu pjevačicu napao obožavatelj na koncertu: Pala nakon što ju je nasilno povukao, policija reagovala

Poznatu pjevačicu napao obožavatelj na koncertu: Pala nakon što ju je nasilno povukao, policija reagovala

Autor Ana Živančević
0

Bili Ajliš doživjela je neprijatnu situaciju na koncertu u Majamiju.

Bili Ajliš napao obožavatelj na koncertu Izvor: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia

Pjevačica Bili Ajliš nasilno je povučena u publiku od strane obožavalaca koji su se nalazili u prvom redu tokom njenog koncerta u Majamiju, nakon što je sišla sa bine da pozdravi okupljene. Viralni video incidenta koji se dogodio u Kaseja Centru u četvrtak prikazuje napet trenutak koji je izazvao vrisak među obožavaocima višestruke dobitnice Gremija, piše The Hollywood Reporter.

U isječcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako Ajliš silazi sa bine i pozdravlja se sa obožavaocima, koji su nagurani uz ogradu. Nekoliko sekundi kasnije vidi se kako pjevačica "leti" i snažno udara u sigurnosnu barijeru dok obezbjeđenje juri prema publici. Nakon trenutka šoka, Ajliš se naglo povlači i bijesno udaljava, okružena obezbjeđenjem i sa ljutim izrazom lica. Između obezbjeđenja koje je skočilo u publiku i muškarca koji je povukao Ajliš došlo je potom do guranja. Jedna mlada žena primila je ljekarsku pomoć na mjestu događaja i nije se vratila na mjesto gdje se incident dogodio, izvijestio je NBC News.

Nakon napada, druga obožavateljka mogla se vidjeti kako se svađa sa muškarcem koji je povukao Ajliš u publiku. On je brzo udaljen sa stadiona.

"Osoba je izbačena iz Kaseja Centra", navela je policija u izjavi u petak, te dodala da optužnice nisu podignute. Svjedok je za NBC News rekao da je bio u prvom redu i da je, neposredno prije nego što je trebalo da dobije "high-five" od Ajliš, primijetio muškarca iz drugog reda kako se pruža prema pjevačici da je povuče.

Izvor: Jutarnji.hr/ MONDO

Tagovi

bili ajliš koncert napad

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ