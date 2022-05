PEVAČICA U EMISIJI PRAVILA ČUDNE POKRETE, VODITELJ PITAO ŠTO IMA TIKOVE: Progovorila o sindromu koji ima - "Vređaju me"

Bili Ajliš je tokom gostovanja u emisiji pravila neobične pokrete glavom i ustima, a potom je priznala da joj je dijagnostikovan Turetov sindrom.

Izvor: YouTube/Netflix/Screenshot

Bili Ajliš gostovala je u poslednjoj epizodi Netfliksovog serijala pod nazivom "My Next Guest Needs No Introduction", o kom ne prestaje da se priča. Pevačica je sve vreme pravila neobične pokrete glavom i ustima, što je voditelja navelo da postavi jedno pitanje.

Kada ju je upitao zašto ima tikove, Bili je progovorila o Turetovom sindromu, poremećaju koji joj je dijgnostikovan tokom detinjstva.

"Ako me snimate dovoljno dugo, videćete puno tikova. Jako je čudno, skoro uopšte o tome nisam govorila. Najčešća reakcija ljudi na to je smeh jer misle da pokušavam da budem duhovita, a mene to uvek jako uvredi i uvek na kraju kažem: 'Imam Turetov sindrom'", ispričala je pevačica i dodala:

"Nikad ne biste pretpostavili koliko ljudi ima Turetov sindrom. Nekoliko umetnika je reklo 'ja sam oduvek imao taj sindrom i to je bilo jako zanimljivo'. Jako sam zbunjena ovim poremećajem i ne razumem ga. Dijagnostikovan mi je kad sam imala 11 godina. Kao dete sam imala blaže tikove, ali vremenom su se menjali", objasnila je ona, ističući da tikovi nikad ne prestaju u potpunosti.

Kako kaže, često dodiruje usne, podiže obrve, steže mišiće na ruci.

Turetov sindrom je poremećaj koji se javlja u detinjstvu, a po definiciji, tikovi moraju da počnu pre 18. godine. Najteži deo života osoba sa Turetovim sindromom su frustracije zbog tikova koje ne mogu da kontrolišu.

Iako se još uvek ne zna pouzdano šta izaziva ovo oboljenje, genetska predispozicija je visoko pozicionirana u mogućim uzrocima.