"ŽELIM DA STAVIM LICE U ŽENSKI POLNI ORGAN" Najpopularnija pevačica ljubila starijeg, pa shvatila da voli isti pol

Jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije, Bili Ajliš, otkrila je najintimnije detalje o sebi.

Izvor: Wagner AZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Slavna pevačica Bili Ajliš iznenadila je sve kada je pre izvesnog vremena priznala da je kvir osoba. Sada je za Rolling Stone ispričala nove intimne detalje o svojoj se*sualnosti, a intervju je usledio nakon nedavno održane Koačele na kojoj je izvela deo pesme "Lunch", prepun eksplicitnih stihova.

"Nešto od toga sam napisala pre nego što sam uopšte imala ikakvo iskustvo sa devojkom, a ostatak sam napisala nakon... Celi život sam bila zaljubljena u devojke, ali to nisam shvatila sve do prošle godine kada sam shvatila da želim svoje lice u vagini", rekla je Bili Ajliš.

Inače, jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije poručila je svojevremeno da nije želela da pravi veliku stvar oko svog "priznanja": "Ali sam mislila: 'Zar to nije očigledno?', nisam znala da ljudi to ne znaju. Jednostavno nisam verovala u to. I razmišljam: 'Zar ne možemo samo da postojimo?'. To radim već dugo, samo nisam govorila o tome. Ups. Ali videla sam članak i pomislila: 'Izgleda da sam danas priznala da sam kvir'. U redu, kul. Zanimljivo mi je to što ljudi nisu znali, ali je kul što znaju. Ja sam za devojke".

Za prošlogodišnji novembarski broj magazina Variety naglasila je: "Nikada nisam osećala kao da se dobro povezujem sa ženama. Volim ih. Volim ih kao ljude. Privlače me kao ljudi. Zaista me privlače".

"Duboko sam povezana sa ženama u svom životu, sa prijateljima, sa porodicom. Fizički me privlače, ali me i plaše svojom lepotom i prisustvom", dodala je.

Inače, pre priznanja da voli žene, jedina veza Bili Ajliš za koju se znalo u javnosti bila je sa 10 godina starijim problematičnim glumcem Metjuom Tajlerom Vorsom.

Metju koji je glumac u pokušaju, iza sebe je imao dugu istoriju homofobinih i rasističkih objava na društvenim mrežama, koje su se ponovo pojavile u javnosti, nakon što se pročulo da izlazi sa Bili.

Zbog svega je uputio i javno izvinjenje, ali šteta je već bila učinjena. Smatralo se da je sa Bili samo iz koristi, a kasnije se šuškalo i da ju je varao, ali je par to demantovao. Ipak, nakon raskida pevačici je trebalo mnogo vremena da se oporavi, a smatra se da je još tada shvatila da je privlače žene.