Nije htjela da se uda za brata Novaka Đokovića, sada blista u trudnoći: Lepa Tijana sreću pronašla pored fudbalera

Tijana Ralić objavila je fotografije na kojima se vidi trudnički stomak.

Bivša djevojka Đorđe Đoković, atraktivna Tijana Ralić, podijelila je na društvenim mrežama prelijepe vijesti da sa svojim partnerom čeka drugo dijete. Nakon što je prije dvije godine postala majka sina, njihova porodica će sada postati bogatija za jednu djevojčicu.

Tijana se oglasila na svom Instagram profilu gdje je objavila sliku na kojoj je u pidžami, a u prvom planu bio je njen stomak. U uglu fotografije dodala je emotikone koji nagovještavaju da djevojčica uskoro stiže. Podsjetimo, Tijana se prije dvije godine već ostvarila u ulozi majke kada je sa suprugom dobila sina, a sada željno iščekuju dolazak djevojčice.

Ljubav sa Đorđem Đokovićem i iznenadni raskid

Tijana Ralić i najmlađi brat Novaka Đokovića, Đorđe, bili su u skladnoj vezi čak šest godina i svi su očekivali da će njihova ljubav biti krunisana brakom. Iako je Đorđe bio spreman na sve sa njom, brineta je odlučila da stavi tačku na njihov odnos.

Ona je svojevremeno na društvenim mrežama odgovarala na pitanja pratilaca o njihovom raskidu. Na pitanje da li je istina da je on želio vjenčanje, a ona ne, Tijana je bila potpuno otvorena: "Istina je da je želio, a ja ne, ali ga nisam zbog toga ostavila"

"Kada prerasteš osobu, preseci odmah"

Tijana nije krila da joj je prekid dugogodišnje romanse pao veoma teško. Pratiocima je tada priznala kroz šta je prolazila na kraju šeste godine veze sa Đorđe Đoković.

"Meni je bilo užasno teško jer sam se sve nadala da će se nešto promijeniti, ali kada prerasteš osobu i odnos uopšte, ne vrijedi nadati se da će biti bolje, tako da presijeci odmah", napisala je Tijana na Instagramu i zaključila da "svako čekanje samo otežava i tebi, a i osobi sa kojom si u vezi".